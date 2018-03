Un super Spielberg boccia il virtuale

The Post - Spielberg ci ricorda quant’è bello lavorare per un fine superiore : Siamo nel 1971, Katharine Graham è la prima donna alla guida del The Washington Post e non per scelta, ma a causa della scomparsa del marito. In una società intrinsecamente maschilista, la Graham porta avanti le sue battaglie, tra famiglia e lavoro, tra passione e giornalismo puro. Sì, perché è la proprietaria del Post, colei che dovrebbe restar fuori dalle scelte editoriali, ma la decisione più importante spetterà proprio a lei. A farle da ...