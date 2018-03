UN POSTO AL SOLE Anticipazioni 28 marzo | Vittorio e Anita sempre più vicini ma

Anticipazioni Un POSTO al sole : FERRI fallisce con CLAUDIO : La domanda del momento è: Marina Giordano (Nina Soldano) sacrificherebbe Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli) pur di evitare la scissione dei Cantieri? È il dubbio che nelle ultime puntate di Un posto al sole si son posti anche Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Veronica Viscardi (Caterina Vertova), e che verrà risolto con i prossimi episodi della soap. In effetti, Marina sembrerà disposta a far fuori Roberto pur di salvare i Cantieri, ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 2 al 6 aprile 2018 : Eccoci ad una nuova settimana ricca di spunti e colpi di scena, soprattutto divertenti, per i protagonisti di Un Posto al Sole . L'appuntamento è come sempre dal lunedì...

UN POSTO AL SOLE/ Elena cede alla pressioni dell'avvocato Enriquez? (Anticipazioni 27 marzo) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE , puntata 27 marzo: Elena si trova in difficoltà allo studio Enriquez a causa delle pressioni dell'avvocato . Deciderà di rinunciare al lavoro?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:10:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 2 a venerdì 6 aprile 2018: Serena si scontra con Filippo dopo aver realizzato che il suo attaccamento al lavoro si è trasformato in una vera e propria dipendenza. Rientrato a Napoli dopo aver incontrato Claudio, Ferri riferisce a Marina il suo fallimento; a quel punto la Giordano medita di fare fuori Roberto dai Cantieri, come unico modo per evitare la scissione. Guido diserta il ...