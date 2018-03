Un mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio

huffingtonpost

: RT @Paolosantagata5: #ilParticipio Mare calmo, vita serena. Mare mosso, avanti, senza rimorso. - Gigithebeast1 : RT @Paolosantagata5: #ilParticipio Mare calmo, vita serena. Mare mosso, avanti, senza rimorso. - Frances14843041 : RT @karmenclld: “La vita è come il mare: quando è mosso non smettere di nuotare, quando è calmo accogli tutta la serenità che ti dà' #ilPa… - mauriziocresce6 : RT @karmenclld: “La vita è come il mare: quando è mosso non smettere di nuotare, quando è calmo accogli tutta la serenità che ti dà' #ilPa… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Sembrava quasi una moda passeggera, quando spuntarono i "primi meetup", i "vaffaday", le "cinque stelle". Alcuni di noi ci hanno riso sopra, altri hanno liquidato il tutto con un "e quindi?", altri ancora ne sono stati inizialmente affascinati e poi sono tornati nel proprio partito-ovile.Ben presto, altri, forse coloro che più vivevano le città, che si accorgevano che Paese e narrazione politica non sempre andavano in sincronia, capirono che non era un'onda, ma unaggiata, trascinante. Avremmo dovuto osservare meglio ile invece ora ci troviamo a spazzare detriti.Se c'è una cosa che, tuttavia, distingue laa politica è la capacità di rinascere. No, non parlo di quella stucchevole retorica dei politici attaccati alla poltrona, di quelli che cercano il posto ad ogni costo e che quindi sopravvivono sempre, ad ognia.Parlo di altro, di ...