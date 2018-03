Ultime nomine parlamentari | M5S punta al cappotto

ilgiornale

: Parole grosse. Tuttavia ruolo di #Pechino di indubbia importanza, oggi più che mai viste le ultime terrificanti nom… - SimoneDonei : Parole grosse. Tuttavia ruolo di #Pechino di indubbia importanza, oggi più che mai viste le ultime terrificanti nom… - Lucas_Norueguer : RT @PatriziaRametta: #MARIAELENABOSCHI E #PADOAN UNA CORSA CONTRO IL TEMPO LE ULTIME NOMINE TRA CUI QUELLA DELLA GESTIONE DI HUMAN TECHNOP… - EleMonaco : RT @PatriziaRametta: #MARIAELENABOSCHI E #PADOAN UNA CORSA CONTRO IL TEMPO LE ULTIME NOMINE TRA CUI QUELLA DELLA GESTIONE DI HUMAN TECHNOP… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Roma Il Risiko delle seconde file terminerà tra oggi e domani. Lesaranno definite prima al Senato, entro stasera, e poi alla Camera probabilmente nella mattina di giovedì.La scelta dei capigruppo di ieri ha contribuito restringere la scelta dei candidati proposti da ogni partito per le caselle che rimangono da riempire. Ma le rose dei candidati ieri sera non erano ancora definititive.In tutto leda decidere entro le prossime ore sono trenta, quindici alla Camera e altrettante al Senato. Quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari per ciascuno dei rami del Parlamento.La battaglia più importante è quella dei numeri due di Roberto Fico e ed Elisabetta Casellati. Al Pd, rimasto fuori dalle due cariche principali, spetta almeno uno. Probabilmente due, uno alla Camera e uno al Senato. Non ci sarà Pier Ferdinando Casini, che ieri ha smentito voci di ...