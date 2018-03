Ufficiale il nuovo album di Carmen Consoli | Eco di Sirene atteso ad aprile

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo romanzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...

Valentina Vignali e Stefano : Ufficiale - di nuovo insieme - addio al trono per Laudoni : Valentina Vignali: “Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato”. Stefano Laudoni: “Ti amo da morire” Valentina Vignali e Stefano Laudoni sono tornati ufficialmente insieme. A darne notizia, nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i diretti interessati, dai loro rispettivi profili social di Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha […] L'articolo Valentina Vignali e Stefano: ...

Bardack e Broly arrivano in Dragon Ball FighterZ a fine marzo : nuovo trailer e data Ufficiale : Bandai Namco, come promesso, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori riguardante i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: con il character video dedicato al prode Bardack, il publisher ci informa che il padre di Goku e Broly, i primi due contenuti aggiuntivi che prenderanno parte al roster del picchiaduro di Arc System Works, saranno disponibili entro fine marzo! Per la precisione, i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ verranno ...

Ufficiale - Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A : I club hanno eletto all'unanimità il presidente di Banca Imi, banca del gruppo Sanpaolo L'articolo Ufficiale, Miccichè è il nuovo presidente della Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Titolo e data di uscita del nuovo Tomb Raider spuntano grazie al sito Ufficiale del gioco : Sappiamo da tempo che un nuovo Tomb Raider è all'orizzonte poiché il suo sviluppo è stato confermato alla fine del 2017. Ma oggi, apprendiamo quelli che sembrano essere i primi dettagli del prossimo viaggio di Lara Croft grazie al sito web del gioco.Come riportato da Dualshockers, oggi il sito web ufficiale di Tomb Raider è stato aggiornato per preparare una sorta di annuncio che si terrà domani mattina. Dopo aver visitato il sito, l'unica cosa ...

Ufficiale l’instore tour di Ron per Lucio! - nuovo album per Dalla prima della tournée : L'instore tour di Ron per Lucio! è finalmente Ufficiale. A seguito del rilascio dell'album che contiene Almeno Pensami, il cantautore di Dorno è pronto a incontrare i fan per il firma copie che si terrà a partire dal 7 marzo. Sarà così rinnovata l'occasione di incontrare i fan, che potranno accedere all'evento attraverso l'acquisto del disco presso uno dei punti vendita nei quali avrà luogo l'evento firma copie. Si parte con la prima ...

Mina - Maeba è il nuovo album/ In uscita il 23 marzo : ecco la tracklist Ufficiale : nuovo album per Mina! La cantante annuncia sui social l'arrivo di Maeba la cui uscita è prevista per il 23 marzo. Il primo inedito sarà “Volevo scriverti da tanto”(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Nuovo album di Mina in arrivo a marzo - l’annuncio Ufficiale : la Tigre di Cremona torna dopo i duetti con Celentano : dopo il grande successo del secondo disco di duetti realizzato con Adriano Celentano, un Nuovo album di Mina è pronto ad arrivare sul mercato italiano già questo mese: l'annuncio è arrivato dai canali social della Tigre di Cremona, che hanno diffuso i primi teaser relativi al Nuovo progetto con il criptico messaggio "Mina 2018". La conferma che si tratta di un Nuovo progetto discografico è presente sul sito ufficiale www.Minamazzini.it, in ...

È Ufficiale - il nuovo eroe di Overwatch è Brigitte : Andando a confermare le numerose ipotesi circolate dopo la diffusione degli indizi, Blizzard ha ufficialmente annunciato che il nuovo eroe di Overwatch sarà Brigitte, la figlia più giovane del progettista bellico Torbjörn Lindholm, uno degli personaggi già presenti nel gioco.Dando un primo sguardo a Brigitte, notiamo che l'eroe è equipaggiato esattamente con lo scudo e con il martello apparsi nei giorni scorsi sul profilo Twitter di Overwatch, e ...

Nokia 8 Sirocco è Ufficiale : il nuovo top di gamma finlandese per il 2018 : Nokia 8 Sirocco è ufficiale con un design elegante senza cornice e configurazione a doppia cam ZEISS è il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda finlandeseA circa un ora dalla fine dell’evento Nokia dedicato al MWC 2018, che inizierà ufficialmente domani, l’azienda finlandese ha presentato al proprio pubblico il suo nuovo smartphone top di gamma per il 2018, o almeno per i primi 6-9 mesi dell’anno.Nokia 8 Sirocco è ...

Finalmente Ufficiale il video di Strada Facendo di Nek Max Renga - nuovo singolo prima dell’album : Il video di Strada Facendo di Nek Max Renga è Finalmente ufficiale. La clip è stata rilasciata a meno di due settimane dall'approdo in radio della cover a tre voci del celebre brano di Claudio Baglioni, che hanno presentato nel corso della finale del Festival di Sanremo condotta dal cantautore romano. Nel video che hanno rilasciato per Strada Facendo, compaiono i tre artisti nel dietro le quinte del tour che stanno tenendo in tutti i ...

Ufficiale - Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Jiangsu Suning : i dettagli : La carriera di Gabriel Paletta proseguirà in Cina. Il difensore italo-argentino, svincolato dopo la fine del rapporto con il Milan, ha firmato con lo Jiangsu Suning, club che milita nella massima serie cinese, allenato da Fabio Capello. Ex di Atalanta e Parma, Paletta ha siglato con la società della Famiglia Zhang, proprietaria anche dell’Inter, un contratto biennale. L’operazione è stata condotta dagli agenti Martin Guastadisegno e ...

Little Mix : il nuovo album arriverà entro il 2018 - è Ufficiale! : Le Little Mix hanno aggiornato i fan sullo stato dei lavori del nuovo album. In un’intervista rilasciata a Red Carpet News TV, Leigh-Anne Pinnock ha confermato che il nuovo progetto discografico della band verrà pubblicato entro il 2018 e che lei e le sue colleghe non stanno più nella pelle. [arc id=”6f7c7790-97c3-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Leigh-Anne ha anche rivelato particolari molto interessanti sullo stile dell’album. ...

Amici 2018 : è Ufficiale Luca Tommassini nuovo direttore artistico del Serale : Luca Tommassini - Amici 2018 Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata oggi durante lo speciale del sabato pomeriggio di Amici 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo). Luca Tommassini sarà il nuovo direttore artistico del Serale, chiamato dopo gli ultimi quattro anni targati Giuliano Peparini. Maria De Filippi lo ha accolto in studio e presentato sia al pubblico, che ha già imparato ad apprezzarlo a X Factor, che agli ...