Udinese lancia asta maglie durante match

Udinese - Oddo lancia l’allarme infortuni in vista della Spal e parla di mercato : Cinque vittorie consecutive poi il pareggio di Verona con il Chievo. Questo lo straordinario percorso dell’Udinese di Massimo Oddo prima della sosta invernale. Domani si torna in campo, in casa contro la Spal, una partita che il tecnico bianconero teme perche’ arriva dopo la sosta. “Sono obiettivamente preoccupato perche’ dopo le soste e’ sempre giusto esserlo. Tutti i giocatori hanno svolto le tabelle di ...