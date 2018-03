U&D | Sara Fella | l' intervento del papà con la redazione contro i corteggiatori

U&D - Nilufar e Sara Afi Fella hanno già scelto? Via due corteggiatori Video : #Nilufar e #Sara Afi Fella ad un passo dalla scelta? Nel corso della registrazione del trono classico di #Uomini e donne del 26 marzo le due troniste hanno fatto un importante passo verso la decisione definitiva. A dare uno scossone al percorso delle due ragazze anche le decisioni di due corteggiatori. La Addati ha tentato di riavvicinarsi a Giordano Mazzocchi con un’esterna in giro per Roma in motorino. Tra i due sembra essere tornato il sereno ...

U&D - Nilufar e Sara Afi Fella hanno già scelto? Via due corteggiatori : Nilufar e Sara Afi Fella ad un passo dalla scelta? Nel corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne del 26 marzo le due troniste hanno fatto un importante passo verso la decisione definitiva. A dare uno scossone al percorso delle due ragazze anche le decisioni di due corteggiatori. La Addati ha tentato di riavvicinarsi a Giordano Mazzocchi con un’esterna in giro per Roma in motorino. Tra i due sembra essere tornato il sereno ...

U&D trono classico : la mamma svela la scelta di Sara Affi Fella? Video : Il trono classico di Uomini e Donne [Video]continua a far discutere il pubblico di Canale 5 per via delle recenti discussioni molto accese che, ormai da diverse puntate, prendono il sopravvento in studio. Causa di questi diverbi è il comportamento assunto dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, a distanza di vario tempo dal principio del suo percorso in trasmissione, si ...

Anticipazione U&D : il gesto inaspettato di Sara : Attualmente, le troniste di Uomini&Donne sono Nilufar Addati e Sara Affi Fella. La prima ha fatto il suo primo ingresso nello studio televisivo nel ruolo di corteggiatrice di Mattia Marciano, mentre la seconda è nota per aver partecipato con l'ex fidanzato Nicola Panico all'ultima edizione di Temptation Island. Fin dall'inizio entrambe hanno mostrato di aver un particolare interesse per il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Nelle puntate ...

U&D - Nicola Panico vuole corteggiare Sara : la scelta della produzione : Nicola Panico esce allo scoperto dopo settimane di attesa! Il noto calciatore, che abbiamo conosciuto questa estate nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island, avrebbe più volte chiesto alla produzione di Uomini e Donne la possibilità di riconquistare la sua ex fidanzata. Come molti di voi già sanno, Nicola Panico e Sara Affi Fella hanno condiviso diversi anni della loro vita ma la coppia è scoppiata in seguito alla partecipazione al ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo torna da Sara e scatta il bacio : Lorenzo Riccardi, famoso corteggiatore di Uomini e Donne, ha tenuto tutti sulle spine per ben due mesi sulla scelta che avrebbe dovuto fare tra le due troniste. Il giovane, infatti, era indeciso tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ex partecipante di Temptation Island. Due troniste diverse: la scelta di Lorenzo L'indecisione di Lorenzo è sempre stata incompresa da parte del pubblico e delle due troniste. Infatti le due ragazze sono ...

U&D anticipazioni : Lorenzo Riccardi bacia Sara e dice addio a Nilufar : Lorenzo Riccardi bacia Sara Affi Fella a Uomini e Donne Il trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati gira tutto attorno ad un corteggiatore. Le due troniste pendono dalle labbra di Lorenzo Riccardi, il quale si è svestito dal ruolo di corteggiatore, pur occupando ancora la poltroncina rossa delle esterne. Se qualche giorno fa è andata in onda la scelta della decisione del ragazzo di corteggiare solo ed esclusivamente Nilufar Addati, Lorenzo ...

Anticipazioni U&D : ex corteggiatore di Sara diventa tronista? : Sara Affi Fella a Uomini e Donne: suo corteggiatore presto sul trono? La scorsa settimana è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza la tronista Sara AFfi Fella ha eliminato clamorosamente Emanuele Trimarchi, lasciando di stucco i fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Motivo per cui una di loro ha lanciato un hashatag su instagram per convincere la redazione ...