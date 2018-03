U&D | anticipazioni nuova registrazione | due addii importanti e baci infuocati

U&D lunedì 26 marzo : in onda il trono over o classico? Video anticipazioni Video : Domani, lunedì 26 marzo, comincia una nuova settimana televisiva per la trasmissione di Maria De Filippi [Video], 'Uomini e Donne'. Come ben sappiamo, gli appuntamenti settimanali del seguente people show sono composti dalle puntate del #trono classico il trono dei giovani e dalle puntate del trono over il trono dei senior. Da alcuni mesi a questa parte al trono classico vengono dedicati i primi due giorni della settimana il lunedì e il martedì ...

U&D lunedì 26 marzo : in onda il trono over o classico? Video anticipazioni : Domani, lunedì 26 marzo, comincia una nuova settimana televisiva per la trasmissione di Maria De Filippi, 'Uomini e Donne'. Come ben sappiamo, gli appuntamenti settimanali del seguente people show sono composti dalle puntate del trono classico (il trono dei giovani) e dalle puntate del trono over (il trono dei senior). Da alcuni mesi a questa parte al trono classico vengono dedicati i primi due giorni della settimana (il lunedì e il martedì) ...

Francesco Monte torna a U&D - lei ufficialmente sul trono : le anticipazioni : Le ultime registrazioni della trasmissione televisiva pomeridiana (trasmessa sulla rete di Canale 5) condotta da Maria De Filippi continuano a far discutere il pubblico. E' sorprendente ciò che è accaduto nelle puntate di Uomini e Donne registrate questa settimana, in data venerdì 23 febbraio. Dopo l'inaspettato scatto di Jeremias Rodriguez nei camerini della trasmissione i telespettatori discutono su Francesco Monte e sulla nota opinionista del ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo torna da Sara e scatta il bacio : Lorenzo Riccardi, famoso corteggiatore di Uomini e Donne, ha tenuto tutti sulle spine per ben due mesi sulla scelta che avrebbe dovuto fare tra le due troniste. Il giovane, infatti, era indeciso tra Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ex partecipante di Temptation Island. Due troniste diverse: la scelta di Lorenzo L'indecisione di Lorenzo è sempre stata incompresa da parte del pubblico e delle due troniste. Infatti le due ragazze sono ...

U&D anticipazioni : Lorenzo Riccardi bacia Sara e dice addio a Nilufar : Lorenzo Riccardi bacia Sara Affi Fella a Uomini e Donne Il trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati gira tutto attorno ad un corteggiatore. Le due troniste pendono dalle labbra di Lorenzo Riccardi, il quale si è svestito dal ruolo di corteggiatore, pur occupando ancora la poltroncina rossa delle esterne. Se qualche giorno fa è andata in onda la scelta della decisione del ragazzo di corteggiare solo ed esclusivamente Nilufar Addati, Lorenzo ...

Anticipazioni U&D : storia 'segreta' tra Giorgio e Tina? Gemma esce dallo studio Video : Nella giornata di ieri, 6 febbraio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta non sono mancate le sorprese. La registrazione del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con #Tina Cipollari che, ‘impaurita’ da Domenico, si è seduta sul bordo della sedia per scappare. Domenico ovviamente non ha perso tempo e l’ha rincorsa per darle un bacio sulla bocca ma l’opinionista se lo lascia dare solo sulla guancia. Il cavaliere ...

Anticipazioni U&D : storia 'segreta' tra Giorgio e Tina? Gemma esce dallo studio : Nella giornata di ieri, 6 febbraio, si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Anche stavolta non sono mancate le sorprese. La registrazione del 6 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con Tina Cipollari che, ‘impaurita’ da Domenico, si è seduta sul bordo della sedia per scappare. Domenico ovviamente non ha perso tempo e l’ha rincorsa per darle un bacio sulla bocca ma l’opinionista se lo lascia dare solo sulla guancia. Il cavaliere poi, ...