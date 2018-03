Uccise le due figliolette di 7 e 9 anni : assolta. “Era incapace di intendere e di volere” : Giusy Savatta, la mamma che nel 2016 Uccise, soffocandole, le due figliolette Maria Sofia e Gaia a Gela, in Sicilia, non andrà il carcere. Per lei il giudice ha deciso il ricovero presso una struttura per pazienti psichiatrici. Alla base della decisione una perizia che stabilisce che la donna non era in grado di capire ciò che faceva quando avvennero i fatti.Continua a leggere

Strage Latina - dimessa da ospedale la mamma delle due bambine Uccise - : Il marito le aveva sparato lo scorso 28 febbraio prima di uccidere le due figlie e suicidarsi . La donna ha lasciato l'ospedale San Camillo di Roma. Durante la degenza ha subito un intervento alla ...

Due donne Uccise - quasi certamente dai loro compagni. Continua giorno dopo giorno a allargarsi la piaga : A Terzigno , Napoli, una donna accompagna a scuola la figlia e viene uccisa subito dopo con un colpo di pistola. Si cerca il marito da cui si stava separando. A Siracusa 26enne confessa di aver ucciso ...

“In quel momento le due bambine…”. Omicidio Cisterna di Latina - il dubbio atroce su Alessia e Martina - Uccise dal padre carabiniere : Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno preso il coraggio a quattro mani. Sono andati in ospedale e hanno comunicato Antonietta Gargiulo che le sue bambine erano state uccise. Una storia che lascia strascichi pesanti e che, per molti, continua ad essere incomprensibile. L’arma rivolta dall’uomo verso il suo sangue, la moglie raggiunta da tre proiettili, colpita forse di proposito in zone non letali, come se il progetto di Lugi Capasso ...

A Cisterna di Latina i funerali delle due bambine Uccise dal padre - : Circa 15 mila persone per l'ultimo saluto alle bimbe di 8 e 14 anni: il 28 febbraio il carabiniere Luigi Capasso le ha uccise dopo aver sparato alla moglie e prima di suicidarsi. La donna ha pregato ...

Addio alle due sorelle Uccise dal padre : 12.00 Tutta Cisterna di Latina si è fermata per l'Addio ad Alessia e Martina Capasso, le due bambine di 13 e 7 anni,uccise dal padre che poi si è suicidato. "Preghiamo anche per il padre",ha detto il parroco della chiesa di Collina dei Pini, dopo avere ricordato a lungo le due ragazzine. Qualcuno ha contestato dai banchi ma il sacerdote ha risposto: "Scusate ma la famiglia ha perdonato". La mamma Antonietta, ferita dal marito, ha appreso ...

Almeno due persone sono state Uccise in una sparatoria alla Central Michigan University - lo sparatore è ancora ricercato : Almeno due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco al dormitorio della Central Michigan University, a Mount Pleasant, nello stato americano del Michigan. La polizia ha detto che lo sparatore è un ragazzo di 19 anni che The post Almeno due persone sono state uccise in una sparatoria alla Central Michigan University, lo sparatore è ancora ricercato appeared first on Il Post.

Fermato parente delle due donne trovate Uccise a Ornago : È il 75enne Paolo Villa l'uomo Fermato con l'accusa di omicidio per la morte della sorella Amelia e della nipote Marinella Ronco, trovate ieri senza vita nel loro appartamento. Una serie di indizi emersi sul suo conto hanno portato al fermo.La 85enne sorella e la nipote 52enne, che vivevano con lui in un appartamento al secondo piano di via Santurario 29, nel paesino Brianzolo di Ornago, sono state trovate senza vita ieri proprio in ...

Agguato a Napoli - due persone Uccise a colpi d’arma da fuoco | Foto : Agguato a Napoli, due persone uccise a colpi d’arma da fuoco | Foto Le vittime, 57 e 53, erano a bordo di un’auto nei pressi delle loro abitazioni quando sono stati avvicinati dai killer che hanno esploso contro loro numerosi colpi di pistola. Continua a leggere L'articolo Agguato a Napoli, due persone uccise a colpi d’arma da fuoco | Foto sembra essere il primo su NewsGo.

Agguato a Napoli - Uccise due uomini : 20.43 Due persone sono state uccise a Napoli. L'Agguato è avvenuto nella seconda traversa Ianfolla, nel quartiere di Miano, un tempo roccaforte dei Lo Russo. I due uomini si trovavano a bordo di un'automobile, quando sono arrivati dei killer che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco. Le vittime avevano 52 anni e 46 anni. Erano entrambi pregiudicate.