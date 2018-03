Tutti i retroscena di Star Wars | Gli ultimi Jedi in streaming su Rakuten TV a 13 | 99'

Filippo Magnini e Giorgia Palmas : Tutti i retroscena della nuova coppia : Magnini , invece, 2 volte campione del mondo nel 100 metri stile libero, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive ed è stato anche invitato per l' Isola dei Famosi nel 2008 . Alla stessa ...

De Zerbi fa commuovere Tutti su Astori : il retroscena prima della gara contro la Fiorentina : Nella gara di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Fiorentina e Benevento, brividi per l’omaggio al difensore Davide Astori. Ed il tecnico De Zerbi racconta un incredibile retroscena, sulle pagine de ‘La Nazione’: “Noi prepariamo una gara guardando e riguardando il video dell’ultima partita dell’avversario. Questa volta ho deciso di non farlo perchè nell’ultima partita della Fiorentina ...

Lazio - Tare : 'de Vrij - Milinkovic - Buffon - futuro di Inzaghi : Tutti i retroscena' : Il potere Juve lo avvertivi, come oggi avverti che hanno i mezzi per controllare il mercato italiano, la loro politica aggressiva sui giovani di prospettiva. Il contrasto politico Lotito-Agnelli è ...

Silvio Berlusconi - il retroscena clamoroso : offre una poltrona a Emmo Bonino e così frega Tutti : A Silvio Berlusconi l'apporto di Emma Bonino nel prossimo Parlamento servirà eccome, ma il rischio è far saltare il banco del centrodestra prima ancora del 4 marzo, come avvertito senza mezzi termini ...

A C’è Posta per te Francesca ha conquistato Tutti : oggi la rivelazione. Durante la puntata il suo ‘show’ ha fatto impazzire il pubblico a casa e in studio : in cerca di un fidanzato è tornata a casa con un due d picche. Ma adesso esce fuori il retroscena pazzesco : Nell’ultima puntata di C’è Posta per te il suo volto è stato inquadrato e da quel momento il pubblico si è innamorato di lei. La Signora si è rivolta a C’è Posta per te dopo essere rimasta vedova lo scorso anno. Chiedeva a Maria De Filippi e alla sua trasmissione di cercare i fidanzati della sua infanzia e della sua adolescenza. In studio, sulla base delle esigue e non troppo recenti informazioni fornite dalla donna, sono arrivati 4 ...

Bologna - la verità di Verdi : Tutti i retroscena sulla trattativa con il Napoli - novità a sorpresa : E’ stata la telenovela del calciomercato invernale, il rifiuto di Verdi al Napoli ha creato diversi motivi di discussione, l’attaccante ha deciso di completare la stagione con la maglia del Bologna. Il diretto interessato ha deciso di uscire allo scoperto, importanti novità in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Se i nomi di Riva, Virdis e Paolo Rossi mi ricordano qualcosa? Sì, che non sono stato l’unico ...

“Ecco perché non ho avuto figli”. Cristina D’Avena lo svela per la prima volta. La cantante - amata da Tutti per le storiche sigle dei cartoni animati - decide di mettersi a nudo e svelare alcuni retroscena della sua riservatissima vita privata : Idolo di intere generazioni, le sue canzoni (o meglio, quelle dei cartoni animati da lei interpretate) le abbiamo cantate tutti. Cristina D’Avena, però, è da sempre molto restia a parlare della sua vita privata. Cosa si sa di lei? Non è sposata e non ha avuto figli. La cantante parla praticamente per la prima volta della sua vita privata in un’intervista al settimanale “F”. Cristina D’Avena ha avuto un “marito” ma per finta: ...