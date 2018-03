Turismo | in Italia sotto le attese le presenze previste a Pasqua

Pasqua - Coldiretti : 300mila italiani a tavola in agriTurismo : Oltre trecentomila italiani a tavola in agriturismo per la Pasqua. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti su dalla quale si evidenzia come sia sempre forte la ricerca della tranquillità in campagna lontano dai ritmi e dal rumore della città. I circa 23mila agriturismi presenti nella Penisola svolgono anche un’importante funzione di traino per le economie locali, come dimostrano le zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima di ...

Turismo : mobilità green e buona tavola sempre più cercati da italiani : EnoTurismo e mobilità sostenibile, eccellenze enogastronomiche e ‘green’: un connubio sempre più ricercato dai turisti italiani. Su questo tema hanno fatto il punto due importanti attori del settore, Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, e Seminario Permanente Luigi Veronelli – Associazione per la cultura del vino e degli alimenti – durante la tavola rotonda ‘EnoTurismo e ...

Viaggi & Turismo - Pasqua : paura terrorismo per un italiano su 4 : La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle destinazioni nelle festività di Pasqua di quasi un italiano su quattro (23%). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’innalzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Le festività – sottolinea la Coldiretti – sono un momento particolarmente delicato con milioni di italiani e turisti stranieri in Viaggio verso la Capitale e ...

Turismo - a Pasqua Italia seconda al mondo per numero viaggiatori : Roma, 26 mar. , askanews, In occasione della Pasqua, Milano, Londra e Parigi sono le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall'Italia per la Settimana Santa. Lo afferma ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : Turismo in ripresa nell’area del cratere : Nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia molte aziende agrituristiche hanno riaperto, nonostante le difficoltà, con una stima di aumento del 10% delle presenze turistiche rispetto allo scorso anno: lo rileva Coldiretti. L’arrivo di turisti è in ripresa dopo il crollo registrato nell’area del cratere tradizionalmente vocate per vacanze, picnic e gite fuori porta in campagna, tipiche della primavera e della Pasqua, grazie ...

Turismo : Trenitalia - a Borsa Mediterranea novità commerciali : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d’Oltremare, dove protagoniste saranno, anche quest’anno, le Agenzie di Viaggio. L’evento, si legge in una nota, fornisce una preziosa occasione a Trenitalia per confrontarsi e presentare le prossime novità commerciali dei servizi Frecce, ...

Borsa Mediterranea del Turismo - Trenitalia presenta il treno regionale Rock : TeleBorsa, - A Napoli in treno per partecipare alla 22esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo , BMT, , la manifestazione ospitata dal 23 al 25 marzo alla Mostra d'Oltremare, dove ...

Viaggi & Turismo : tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10 - 6 milioni di italiani : Secondo quanto rilevato da Federalberghi, sono 10,6 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza sulla neve tra gennaio e marzo 2018, determinando un incremento di circa l’11% rispetto al 2017 (9,5 milioni). Il giro di affari complessivo sarà pari a 7,3 miliardi, in crescita del 17,7% circa rispetto ai 6,2 miliardi del 2017. L'articolo Viaggi & Turismo: tra gennaio e marzo 2018 vacanze sulla neve per 10,6 ...

Spinetti (AIGAE) : “Per il Turismo italiano la sfida è l’ampliamento del Turismo ambientale” : “Per il turismo italiano la sfida è l’ampliamento del turismo ambientale che non conosce ormai tregua e che viaggia su cifre importanti fino al 12%. Bisogna fare in modo che anche le istituzioni capiscano finalmente l’importanza di questo segmento di turismo, quale è il turismo Ambientale, che può influire molto sulla destagionalizzazione di zone di pregio come ad esempio la Costiera Amalfitana. Il turismo escursionistico può sicuramente ...

AIGAE : “Il Turismo ambientale cresce del 3% l’anno in Italia” : “Il turismo ambientale, in Italia, cresce del 3% l’anno. Parliamo di un mercato che comprende agriturismi, Parchi, aree protette e guide. Questo aumento genera una forte richiesta di accesso alla nostra professione di Guide Ambientali Escursionistiche. Solo negli ultimi 12 mesi i corsi di formazione sono stati 12 facendo registrare l’ingresso di altre 500 nuove guide. L’età media è di circa 25 anni. Collaboriamo anche con diversi Enti formativi ...

Bankitalia : in 2017 sale surplus Turismo : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Si allarga il surplus della bilancia dei pagamenti del turismo dell'Italia. Secondo le tabelle della Banca d'Italia nel 2017 si è registrato un avanzo di 15.011 milioni di euro, ...

Forte crescita del Turismo internazionale nel 2017 : Italia secondo Paese in Europa per presenze dall’estero : Ha preso il via a Berlino la 52ª edizione di ITB, una delle più importanti fiere europee dedicate al turismo, dove ENIT – Agenzia Nazionale del turismo è presente con un padiglione espositivo all’interno del quale trova spazio il meglio dell’offerta turistica Italiana. Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione dello stand Italia, svoltasi oggi alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Germania, S.E. Pietro ...