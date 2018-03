Turismo | CNA | a Pasqua in Italia 12 milioni di turisti | giro d’affari per 3 miliardi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Un business da tredi euro: le festivitàli quest’anno si apprestano a diventare und’affari fenomenale, generato da 12diche hanno scelto l’come meta per le vacanze, attratti da un formidabile catalizzatore: le rappresentazioni della settimana santa, eventi religiosi che attirano sempre più fedeli e s’intrecciano con la tradizione popolare e l’identità territoriale in una forma alta diesperienziale. Eventi questi che, da soli, movimentano tra i 600 e i 750di euro. A prevedere il buon andamento dell’industriana del tempo libero nelle prossime festivitàli è un’indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNAe Commercio su un campione di imprese associate alla Confederazione. Tra viaggi, pernottamenti, pasti, acquisti di prodotti tipici e di souvenir, ingressi a ...