Trust | La serie tv di Danny Boyle sui Getty da oggi in streaming su NOW TV

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Da AntiTrust arrivata conferma che speravamo» : All'indomani del via libera da parte dell'Antitrust, in giornata la Lega Serie A potrebbe inviare la comunicazione di assegnazione dei Diritti tv a MediaPro, che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un'offerta da un miliardo e 50 milioni di euro a stagione per tre anni. «È stato confermato quello che speravamo e ora inizieremo a parlare con la Lega», spiegano da MediaPro commentando la decisione del Garante ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Infront : «Soddisfatti per ok AntiTrust - ora palla a MediaPro» : Infront ha appreso con «grande soddisfazione» del via libera da parte dell'Antitrust all'assegnazione dei Diritti tv a Mediapro per il triennio 2018/2021. L'advisor della Lega A fa notare che nell'esprimere parere positivo, l'Antitrust di fatto ha «formalmente approvato» il bando. Ora la palla passa a Mediapro, che avrà 7 giorni per depositare 50 milioni di anticipo e tre settimane per presentare le fideiussioni ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - via libera AntiTrust a Mediapro come intermediario : In data 7 febbraio 2018, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Melandri, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato all’Autorità l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, a favore dell’intermediario Mediapro. Nella riunione del 14 marzo 2018, l’Autorità ha deliberato la conformità dei risultati e ...

Le domande dell’AntiTrust a Mediapro : faro sul progetto Serie A TV : L'Antitrust avrebbe chiesto una descrizione delle attività che verranno svolte e se queste comporteranno responsabilità editoriali. L'articolo Le domande dell’Antitrust a Mediapro: faro sul progetto Serie A TV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - oggi riunione. Esito AntiTrust dopo elezioni politiche : È in programma oggi una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei Diritti tv all'estero e sullo scenario legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'Antitrust sull' assegnazione a MediaPro. Alla riunione convocata alle 15, parteciperanno i manager di Img, l'agenzia che ha vinto il bando per i Diritti internazionali (340 milioni di euro all'anno), e aggiorneranno i club di Serie A sulla ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - AntiTrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Diritti tv Serie A 2018-21 - per ok a Mediapro fino a 3 mesi e mezzo tra AntiTrust e Agcom : L'Antitrust dovra' dare il via libera all'operazione che vede i Diritti tv assegnati a Mediapro come intermediario indipendente ma successivamente dovra' intervenire anche l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: nel complesso per il disco verde degli organismi di garanzia potrebbero passare fino a tre mesi e mezzo. In questi giorni la societa' spagnola la cui proposta e' stata accettata dalla Lega di Serie A inviera'...