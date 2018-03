Trump vuole più tasse per Amazon | tonfo in Borsa

"Trump vuole espellere i diplomatici russi dall'America" : Potrebbe arrivare dall'America la prossima contromossa in risposta all'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia del Kgb russo, e della figlia Yulia. Dopo i fatti di Salisbury, per cui la Gran ...

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Analisti e osservatori temono che la decisione di Trump possa portare a una nuova guerra commerciale, con conseguenze per l'economia mondiale.

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare un piano di sanzioni economiche contro la Cina, accusata di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario The post Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina, accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi appeared first on Il Post.

McCabe - licenziato il n. 2 dell’Fbi : “Trump vuole indebolire indagini sul Russiagate” : Continua senza sosta il repulisti voluto da Donald Trump ai vertici delle principali istituzioni degli Stati Uniti. Jeff Sessions, segretario alla Giustizia da mesi in rotta con il presidente, ha licenziato l’ex numero due dell’Fbi Andrew McCabe: l’accusa è quella di aver fornito notizie ai media e di aver ‘mancato di sincerità‘ in più occasioni, anche sotto giuramento. L’annuncio arriva a 48 ore dal pensionamento di McCabe, che ...

Kudlow - nuovo consigliere di Trump - vuole un dollaro forte : Sostenitore della riforma fiscale, riforma che secondo lui potrebbe favorire la crescita senza creare squilibri su inflazione ed economia in generale, Kudlow non aveva però esitato ad avvisare l'...

Spia avvelenata - Mosca vuole un'indagine congiunta Trump - Merkel e Macron con May : "Russia spieghi" : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Stormy Daniels vuole restituire soldi per rompere il silenzio su Trump - : La pornostar, che sostiene di aver avuto una relazione con il presidente tra il 2006 e il 2007, sarebbe intenzionata a rinunciare ai 130mila dollari ricevuti dal legale del tycoon per rendere nullo il ...

Russiagate.NYT - Trump vuole nuovo legale : 00.30 Trump sta discutendo con un noto avvocato di Washington che ha difeso Bill Clinton nel processo di 'impeachment' per aggiungerlo al team legale della Casa Bianca nella gestione dei rapporti con il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lo scrive il NYT, secondo cui il legale, Emmet T. Flood, ha incontrato nei giorni scorsi il presidente nello Studio Ovale per discutetere questa possibilità. L'apertura a Flood, secondo ...

Dazi - Europa pronta a rispondere : Trump vuole isolare gli Usa : Ribadisce la linea europea il comissario al Commercio, Cecilia Malmstrom, che dopo le parole pronunciate ieri dal numero uno della Banca Centrale torna a dire che il "dialogo" è "la prima opzione" che deve essere sul tavolo per evitare i pesanti Dazi americani sulle importazioni legate al settore siderurgico."Non possiamo essere una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Uniti, per cui ...

Kim vuole vedere Trump. E lui : «Entro maggio». Intanto dazi Usa su acciaio e alluminio : La Corea verso uno stop dei test missilistici. Washington vara dazi per ragioni di sicurezza nazionale

