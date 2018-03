huffingtonpost

: 'Trump pronto a fare la guerra ad Amazon'. E il titolo crolla in borsa - HuffPostItalia : 'Trump pronto a fare la guerra ad Amazon'. E il titolo crolla in borsa - StefanoPusineri : Amazon sta perdendo in borsa circa il 5% dopo indiscrezioni che vuole Trump pronto a studiare una imposizione fisc… - DanielaColi2 : Kim è andato a Pechino su invito di Xi e ha dichiarato di essere pronto a impegnarsi per la denuclearizzazione. Kim… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Il presidente Usa Donaldsarebbe determinato a colpirecostringendo il gigante dell'e-commerce a pagare più tasse e limitando il suo raggio d'azione. Lo sostiene un report pubblicato da Axios.com, che cita alcune persone interne alla Casa Bianca sicure chesi muoverà presto per modificare lo status fiscale della società di Jeff Bezos o colpirla con le regole antitrust. La notizia basta da sola a mettere in allerta i mercati: ildella società, finora scampato al crollo dei titoli sul listino tecnologico a seguito dello scandalo Facebook - Cambrigde Analytica, è arrivato a perdere in mattinata il 5,4%, bruciando circa 40 miliardi di dollari.Capitol Hill wants Facebook's blood, butisn't interested. Instead he wants to go after, according to five sources who've discussed it with him. https://t.co/U2lhMfFMVo — ...