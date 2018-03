Trump | più tasse Amazon | tonfo in Borsa

Trump vuole più tasse per Amazon - tonfo in Borsa : Donald Trump vuol far pagare piu' tasse ad Amazon che reagisce con un tonfo in Borsa. Secondo un rapporto di Axios per il presidente americano il colosso dell'e-commerce "sta uccidendo" il business ...

Trump vuole più tasse per Amazon - tonfo in Borsa :

TASSE/ Il teorema di Trump : ecco perché l'Italia diventerà un paese più povero : l tema dell'inequality, emerso in campagna elettorale, non va eluso. Con le attuali élite al potere si corre il rischio di acuire le differenze.

Trump firma la legge sul budget - ma avverte : Mai più una così : "Non avevamo altra scelta, se non finanziare le nostre forze armate, perché dobbiamo avere di gran lunga le forze armate più forti del mondo. E saranno le forze armate di gran lunga più forti che ...

Trump minaccia il veto sul bilancio. "Servono più fondi per il Muro e i Dreamers" : Il presidente Usa Donald Trump ha reso noto che sta "considerando un veto" alla legge di bilancio 'omnibus', approvata dal Congresso nella notte italiana, perché non cita gli 800mila Dreamers, i destinatari del Daca, e "il Muro alla frontiera, che è disperatamente necessario per la nostra difesa nazionale e non è completamente finanziato".I am considering a veto of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 ...

Melania e Donald Trump uniti più che mai : Niente ombrello aperto solo su di lui, né tentativi andati a male di prendere la mano di lei. Stavolta Donald Trump ha percorso il prato della Casa Bianca abbracciato alla sua first lady Melania, fino ai primi gradini dell’elicottero. La coppia presidenziale ha preso poi il volo verso il New Hampshire per tenere un discorso contro la «crisi degli oppioidi» al Manchester Community College. E lì il presidente, 71 anni, ha usato solo belle ...

Sui dazi Trump è pronto a dare un secondo schiaffo alla Cina - più forte del primo - : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a mantenere la promessa di essere duro sulle questioni commerciali, e dopo i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio , si appresta a ...

Analisti : di Trump sono più pericolosi i dazi dei licenziamenti : ... le turbolenze all'interno della Casa Bianca non dovrebbero influire sull'andamento di mercato; più pericolose risultano invece le conseguenze della guerra commerciale in arrivo qualora la politica ...

Trump caccia Tillerson : arriva Pompeo/ Divergenze politiche e incomprensioni umane : “Ora è più felice” : Trump caccia Tillerson: Mike Pompeo (CIA) è stato nominato Segretario di Stato. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Trump CACCIA TILLERSON - POMPEO (CIA) NUOVO SEGRETARIO DI STATO/ La Casa Bianca sempre più verso l'isolazionis : TRUMP CACCIA TILLERSON: Mike POMPEO (CIA) è STATO nominato SEGRETARIO di STATO. A capo dell'Agenzia Investigativa promossa Gina Hapsel: mai prima una donna al vetice dell'Intelligence (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Trump e l'idea : chi investe di più nella Nato potrebbe evitare i dazi : ... il rappresentante Usa per il commercio estero Robert Lighthizer e il ministro giapponese dell'economia Hiroshige Seko. In mattinata Malmstroem incontra prima il ministro di Tokyo. Successivamente, ...

Xi ha chiamato Trump per spronarlo a parlare con Kim al più presto : La Cina auspica che il dialogo diretto tra Stati Uniti e Corea del Nord arrivi “il prima possibile” e che Washington e Pyongyang dimostrino di avere il “coraggio politico” necessario per arrivare a un esito positivo sulla crisi missilistica e nucleare nord-coreana. La Cina ha apprezzato il “gesto positivo”, proveniente da Washington, di accettare l’offerta di colloqui del leader di Pyongyang, Kim ...

Trump : «Dazi più leggeri ai veri amici dell'America» : Se non ci fossero di mezzo le sorti del commercio mondiale, sembrerebbe quasi una zingarata. Una roba un po' goliardica, da ragazzacci di 'amici miei' ai quali Donald Trump potrebbe idealmente unirsi. ...

Forbes - tra i più ricchi del mondo Trump crolla : Beh, non è che venga da dire «poverino», ma, stando alla nuova lista dei superpaperoni elaborata da Forbes, Donald Trump subisce un contraccolpo: sarebbe «solo» al 766esimo posto (alla pari con Jack Dorsey, il fondatore di Twitter): la sua fortuna sarebbe scesa a 3,1 miliardi di dollari per via di un calo significativo dei valori immobiliari a New York City, oltreché per i costi sostenuti per la campagna presidenziale e le ingenti spese legali ...