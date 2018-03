Trump ' in guerra' con Amazon

Cos’è la guerra commerciale di Trump e chi la può vincere : Cosa sta facendo il presidente degli Stati Uniti, qual è il ruolo della Wto e quali sono le contromisure allo studio a Pechino e Bruxelles, nella spirale innescata con i dazi su acciaio e alluminio e sul made in China...

Premio Nobel Shiller : guerra commerciale provocherà crisi economica e caos. Trump uno showman : Una guerra commerciale potrebbe provocare una "crisi economica". E' quanto prevede il Premio Nobel Robert Shiller, commentando le tensioni scatenate a livello globale dalla decisione di Donald Trump ...

DAZI USA - GUERRA Trump-CINA/ Le contromosse di Pechino : "il Paese combatterà fino alla fine" : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre GUERRA a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Con il falco Bolton Trump completa il suo gabinetto di guerra : Da "America first" a "military first". Su Corea del Nord e Iran, svolta aggressiva nella politica estera Usa

Con il falco Bolton Trump completa il suo gabinetto di guerra : Con la nomina a consigliere per la Sicurezza nazionale del falco neoconservatore John Bolton, sostenitore di una linea intransigente nei confronti di Corea del Nord e Iran, il presidente Usa Donald Trump dà l'ultimo scossone alla sua squadra di politica estera, che ora somiglia sempre di più a un gabinetto di guerra. Dopo la sostituzione del segretario di stato Rex Tillerson con il duro Mike Pompeo, capo della Cia, Trump elimina ...

Lo stop di Trump alla guerra commerciale fa bene all'Abruzzo : boom dell'export : La nuova strategia degli Usa 'America First', sembra avere fino ad ora i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare caro all' Italia anche in campo alimentare ...

Trump - guerra commerciale alla Cina : imposti dazi per 60 miliardi di dollari : Donald Trump inasprisce il confronto sul versante cinese in materia di dazi e archivia, almeno per ora, quello con l’Europa. Un segnale che conferma come il presidente degli Stati Uniti abbia stabilito priorità chiare in termini di relazioni economico-commerciali, preservando l’antica amicizia tra le due sponde dell’Atlantico, e assestando un altro...

La guerra fra Trump e Fbi continua. Silurato anche Andrew Mc Cabe - testimone cruciale nel Russiagate : Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, ha licenziato l'ex vice direttore dell'Fbi, Andrew McCabe, oggetto di feroci attacchi da parte del presidente Donald Trump e a pochi giorni dalla sua pensione. McCabe, 49 anni, ha duramente respinto la decisione, dicendo di essere vittima sia di una "guerra" dell'amministrazione Trump contro l'Fbi, sia alle indagini sul Russiagate. Annunciando il siluramento di McCabe, il dipartimento di ...

"Andrew McCabe Licenziato, un grande giorno per gli uomini e le donne dell'Fbi. Un grande giorno per la democrazia". Lo twitta il presidente Donald Trump riferendosi al licenziamento dell'ex numero due dell'Fbi. "Il bigotto James Comey era il suo capo e McCabe sapeva tutto delle bugie e della corruzione ai più alti livelli dell'Fbi" aggiunge

Trump alza l'asticella nella guerra dei dazi : il prossimo obiettivo è la Cina : NEW YORK - La Cina è nel mirino della prossima e ormai imminente offensiva di Donald Trump sul commercio: l'amministrazione americana, ispirata dai falchi di America First, sta mettendo a punto un ...

