Trump | i dazi imposti alla Cina hanno a che fare con la vendita di Shale gas

ilfattoquotidiano

: Paul Krugman risponde ai cittadini: i dazi, Trump e gli effetti sull’economia - sole24ore : Paul Krugman risponde ai cittadini: i dazi, Trump e gli effetti sull’economia - Marcozanni86 : #USA impongono dazi su acciaio, l'#EU popone una tassa digitale sui colossi internet americani, #Trump vuole render… - M5S_Europa : Trump ha annunciato nuovi dazi da applicare anche a quegli Stati che hanno sempre rispettato le regole, danneggiand… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Donaldci sta abituando a isolare singoli prodotti dell’ampio spettro commerciale per giustificare ritorsioni laddove i prodotti fatti in casa subiscono una più aspra concorrenza. Da questo punto di vista i pericoli non vanno sottovalutati, perché tra sanzioni, ritorsioni,, il mondo si prepara a conflitti via via più insanabili e tutti a spese dei Paesi più indigenti. Nell’ultimo post ho voluto ricondurre l’attenzione al gas e al petrolio, tradizionali “dominus” di tutte le guerre virtuali, commerciali e – soprattutto – autentiche dei secoli industriali. Ora vorrei mettere in luce come tutti gli scambi energetici smussati sotto Barack Obama siano diventati fonte di grande tensione sotto. Secondo il segretario al Commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross, il gas naturale liquefatto (Lng o Gnl) sarebbe una delle soluzioni per ridurre il deficit commerciale ...