persone, residenti tra Monza e Brianza, Bergamo,Brescia e Trapani,sono state arrestate dai Carabinieri di Milano per associazione per delinquere finalizzata a truffa,falso,sostituzione di persona. Gli indagati avevano creato un giro transnazionale diai danni di ditte di trasporto su gomma in Italia e all'estero,cui si sostituivano ritirando le commesse e appropriandosi della merce da trasportare. A novembre 2016 il gruppo ha sottratto a una ditta di trasporti italiana tutti gli strumenti della band di Zucchero.(Di mercoledì 28 marzo 2018)