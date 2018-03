Truffa ai danni della Lazio | indagato un cittadino spagnolo

False assunzioni per Truffa re l'Inps Danni per 7 - 5 milioni di euro : Un centinaio di falsi dipendenti, una volta licenziati, percepivano un'indennità di disoccupazione dall'ente previdenziale. Coinvolte anche società di Bergamo. Nove arresti tra Varese e Reggio ...

La Truffa crudele ai danni di due anziani genitori di una vittima di Lupara Bianca : I carabinieri della Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura a carico di Francesco Simone, 44 enne di Basicò, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata nei confronti dei due anziani , genitori di una vittima di " Lupara Bianca " il cui corpo non è stato mai rinvenuto. ...

Roma - falsi incidenti per Truffare assicurazioni/ 20 gli arrestati - danni per oltre un milione di euro : Roma, falsi incidenti per truffare assicurazioni: 20 gli arrestati, danni per oltre un milione di euro. Sgominata nella capitale una truffa ai danni delle assicurazioni: tutti i dettagli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:12:00 GMT)