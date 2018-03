Troppi turisti | chiude spiaggia ' The Beach' in Thailandia

Troppi turisti - chiude 'The Beach' : ANSA, - BANGKOK, 28 MAR - La spiaggia di Maya Bay sull'isola thailandese di Phi Phi, resa famosa da Leonardo Di Caprio nel film 'The Beach', sarà chiusa ai turisti da giugno a ottobre per consentire ...

Troppi turisti per il Carnevale : Venezia pensa al “numero chiuso” : Venezia pensa al «numero chiuso» nelle zone più delicate del centro storico, come Piazza San Marco, nei giorni in cui il Carnevale 2018 entrerà nel vivo, ovvero da domenica 4 febbraio. ...