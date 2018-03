Trony chiuso Cos’è successo e le colpe di quella legge del 2001

gqitalia

: Trony San Babila chiuso - marcofromsicily : Trony San Babila chiuso - EMesturino : RT @FilcamsMilano: #TRONY, FAKE SENZA PARAGONI! Un altro negozio chiuso, 13 #licenziamenti. Mercoledì 14 marzo una nuova chiusura: il negoz… - squilibrioxxx : @eXXo59 Si in realtà ho detto trony fallisce non specificando che ne fanno parte altri soci, resta il fatto che 45… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Dopo il concordato preventivo dello scorso gennaio, il Tribunale di Milano ha decretato il fallimento del gruppo Dps, uno cui fa capo la catena. L’elettronica di consumo (elettrodomestici, computer, telefonia e accessori) vale in Italia circa 14 miliardi di euro l’anno, secondo stime della consulting GfK, riporta Business Insider, di cui una decina attraverso le catene specializzate, una parte nei supermercati non specializzati in elettronica e solo un miliardo online che secondo gli analisti è un fattore, ma non il solo, della crisi in cui è precipitato il gruppo. Uno dei nodi sarebbe piuttosto da rintracciare nelle normative vigenti in base a quanto sostengono i vertici dell’Aires – l’associazione che riunisce i retailer di elettrodomestici specializzati – dal momento che il negozio fisico è obbligato a segnalare al Comune con 10 giorni di ...