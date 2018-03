Travolto alle spalle dall’auto in corsa Neve manda il veicolo fuori strada e l’agente

Domenico/ Uomini e Donne : l’esuberante cavaliere Travolto dalle critiche : Bufera di critiche per Maria De Filippi dopo il siparietto del cavaliere Domenico, che ha baciato Tina e Gemma, in una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Caso Weinstein - venduta la compagnia del produttore Travolto dalle accuse di molestie : a guidarla sarà una donna : La The Weinstein Company è stata tolta dalle mani di Harvey Weinstein e d’ora in avanti avrà un cda in gran parte femminile. La compagnia di produzione e distribuzione cinematografica co-fondata nel 2005 da Bob e Harvey Weinstein – quest’ultimo travolto della accuse di molestie e violenza sessuale che hanno fatto il giro del mondo -, era la diretta prosecuzione industriale della compagnia indipendente Miramax che i fratelli avevano fatto nascere ...

Ivan Della Valle - il grillino Travolto da rimborsopoli e fuggito in Marocco insultato anche da suo padre : 'Un imbecille' : Ivan Della Valle è uno dei grillini travolto dallo scandalo rimborsopoli: il deputato che non ha restituito quanto promesso ha mollato tutto ed è fuggito in Marocco , senza farsi sentire da nessuno. O ...

“Non voleva più vivere” - morte Michele Scarponi - è un dramma senza fine. La notizia diffusa oggi a 10 mesi dall’incidente che costò la vita al ciclista - Travolto da un’ auto mentre si stava allenando per il Giro d’Italia : Un sabato mattina di aprile dello scorso anno. Due colpi di pedale per trovare la condizione prima del Giro d’Italia che avrebbe dovuto correre da capitano. Poi il destino si è messo di mezzo spezzando la vita di Michele Scarponi. Un impatto tremendo contro un furgoncino alla guida del quale c’era Giuseppe Giacconi, 58 anni, piastrellista molto noto a Filottrano, piccola cittadina in provincia di Ancona che ieri lo ha raggiunto. L’uomo è ...