Trapani | oggi funerali solenni per Giorgio Grammatico | vigile del fuoco morto a Catania

Trapani : vendevano passaporti e permessi di soggiorno in bianco - arrestato un poliziotto : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un giro di passaporti e permessi di soggiorno in bianco , rubati e poi rivenduti sul mercato clandestino. E' quanto emerso da un'indagine della Squadra mobile di Trapani , insieme al Servizio centrale operativo, che ha portato all'arresto un agente di polizia del commiss

Mafia : inquirenti Trapani - Cosa nostra oggi è al passo con i tempi : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "Accanto all'attività classica di Cosa nostra si affiancano accorgimenti che ci dimostrano che Cosa nostra è al passo con i tempi, non solo per gli affari ma anche per quanto riguarda la tutela dell'organizzazione. Si arriva ad usare delle accortezze contro le investig