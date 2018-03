Tra metafora e avventura | arriva al cinema ' Nelle pieghe del tempo'

La Sirenetta - a teatro la fiaba di Andersen è metafora dell’identità sessuale degli adolescenti. ‘Si sentono sirene Tra umani’ : “Mamma, papà, non ci siamo capiti”. “Sono sempre stato solo, ovunque fossi”. “Perché non mi guardate?”. “Ora che so cosa sono, come torno indietro? Come mi riparo?”. Parole di adolescenti, per la precisione le ultime loro parole prima di togliersi la vita. Prima di buttarsi già dalla finestra, o di gettarsi sotto un camion, come ha fatto Leelah Alcorn, una diciassettenne dell’Ohio. Era nata maschio, si sentiva donna, ma sua madre le aveva ...