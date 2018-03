Toyota Rav4 | tutta nuova e sempre più ibrida

Toyota Rav4 2019 - sempre più ibrida e tecnologica : Dopo averla annunciata nei giorni scorsi, oggi Toyota ha presentato al Salone di New York la quinta generazione della RAV4 , una delle colonne portanti della gamma della Casa giapponese che la definisce come il SUV più venduto al mondo. Solo negli Stati Uniti, infatti, vende oltre 400.000 unità all’anno ma anche in Europa la RAV4 è sempre stata un best-seller, già dal 1994, quando è stata una delle prime SUV ad arrivare sul mercato. Del ...

Toyota Rav4 - a New York la nuova generazione dell’ibrido giapponese 4×4 – FOTO : Toyota ha scelto la kermesse automobilistica della Grande Mela che apre i battenti il 28 marz per presentare la quinta generazione della sport utility che più la rappresenta, la Rav4 . Mezzo che, come il resto della gamma del costruttore giapponese , è progressivamente evoluto verso la tecnologia ibrida. E che oggi si presenta con una nuova architettura costruttiva grazie alla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), a cui è ...

Toyota Rav4 - La prima immagine in attesa del Salone di New York : Con la pubblicazione del primo teaser, la Toyota ha confermato il debutto della nuova RAV4 in anteprima mondiale al Salone di New York. L'immagine mostra la fiancata della Suv, senza però fornire indizi precisi sul nuovo design: il cofano con bordo curvo e l'inclinazione del lunotto fanno pensare a un taglio più dinamico, in linea con i nuovi dettami del marchio, ma non è possibile per ora trarre altre informazioni. Non è escluso che alcuni ...