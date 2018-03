Torneo di Viareggio 2018 | Finale Inter-Fiorentina 2-1 | i nerazzurri si impongono ai

LIVE Torneo di Viareggio - Finale Inter-Fiorentina in DIRETTA : 0-0 - nerazzurri e viola a caccia del titolo : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, Finale del Torneo di Viareggio. Il più importante Torneo dedicato alle squadre primavera è arrivato alla sua 70esima edizione e saranno dunque i nerazzurri e i viola a sfidarsi nell’ultima atto della manifestazione. Dopo due vittorie sofferte tra ottavi di Finale e quarti, l’Inter ha piegato in semiFinale il Parma per 2-0; mentre la Fiorentina, reduce da ...

LIVE Torneo di Viareggio - Finale Inter-Fiorentina in DIRETTA : nerazzurri e viola a caccia del titolo : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, Finale del Torneo di Viareggio. Il più importante Torneo dedicato alle squadre primavera è arrivato alla sua 70esima edizione e saranno dunque i nerazzurri e i viola a sfidarsi nell’ultima atto della manifestazione. Dopo due vittorie sofferte tra ottavi di Finale e quarti, l’Inter ha piegato in semiFinale il Parma per 2-0; mentre la Fiorentina, reduce da ...

Finale Torneo di Viareggio 2018 in tv : orario - precedenti e albo d'oro Video : Tutto pronto per la Finale del #torneo di Viareggio 2018, in programma domani 28 marzo. A re, l'orario di inizio della diretta tv su Rai Sport della partita Inter-Fiorentina Primavera, i precedenti tra le due squadre e l'albo d'oro della competizione. L'#Inter Primavera arriva a questa sfida dopo il successo in semiFinale contro il Parma per 2-0, grazie alle reti di Rover e Nolan. Nell'altra semiFinale della Viareggio Cup [Video], la Fiorentina ...

Torneo di Viareggio 2018 - orario Finale Inter-Fiorentina : come vederla in tv e in diretta streaming. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai. MERCOLEDI' 28 MARZO: 15.00 Finale Torneo di Viareggio 2018 Inter vs Fiorentina

Torneo di Viareggio 2018 - orario Finale Inter-Fiorentina : come vederla in tv e in diretta streaming. Il programma completo : Mercoledì 28 marzo si disputerà la Finale del Torneo di Viareggio. Allo Stadio Torquato Bresciani, nell’atto conclusivo del prestigio Torneo internazionale riservato a formazioni giovanili, si sfideranno Inter e Fiorentina. I viola sono riusciti nell’impresa di eliminare la favorita Juventus e ora partiranno leggermente favoriti contro i nerazzurri che invece hanno surclassato il Parma. L’Inter va a caccia dell’ottavo ...

Torneo di Viareggio 2018 finale : data - orario e stadio dell'ultima partita Video : Siamo entrati nella settimana decisiva per l'assegnazione del titolo del #Torneo di Viareggio 2018, la competizione giovanile a livello di club più prestigioso in campo europeo. A re la data, l'orario e lo stadio della finale. Oggi, invece, si disputeranno le due semifinali [Video], Juventus-Fiorentina e Inter-Parma. Sulla carta, l'impegno più agevole ce l'ha l'#Inter Primavera. I nerazzurri, però, non devono commettere l'errore di sottovalutare ...

Inter-Fiorentina - Finale Torneo Viareggio 2018 : programma - orari e tv. La data della partita : Sarà Inter-Fiorentina la Finale della settantesima edizione del Torneo calcistico internazionale di Viareggio, riservato alle formazioni giovanili. Ebbene, il 28 marzo alle ore 15.00, presso lo Stadio Torquato Brescani di Viareggio, si affronteranno nerazzurri e viola in un atto conclusivo aperto ad ogni risultato. I gigliati hanno eliminato una delle favorite della rassegna, la Juventus, superandola con il punteggio di 4-1. Latki, Diakhate ...

Torneo di Viareggio : la finale è Fiorentina-Inter : Torneo di Viareggio: la finale è Fiorentina-Inter Saranno Fiorentina e Inter a contendersi la 70.ma edizione del Torneo di Viareggio. La finale si giocherà mercoledì 28, a Viareggio, inizio alle ore 15. Nelle due semifinali disputate oggi, la Fiorentina allenata da Emiliano Bigica ha nettamente sconfitto la Juventus 4-1. Nell’altra, l’Inter di Stefano Vecchi ha […]

Torneo di Viareggio : la finale è Fiorentina-Inter : Oggi si sono giocate le due semifinali. I viola hanno sconfitto 4-1 la Juventus, l'Inter ha battuto 2-0 il Parma

Torneo di Viareggio - la prima semifinale è tra Juventus e Fiorentina : Una cifra tonda di nobiltà. La prima semifinale della Viareggio Cup sarà la partita numero 3.000 della storia del Torneo e ospiterà una semifinale molto attesa. Allo stadio Bresciani di Viareggio, ore ...

Torneo di Viareggio 2018 : semifinali in tv e orari partite su Rai Sport Video : Sono rimaste quattro squadre del #Campionato Primavera a contendersi il successo del #Torneo di Viareggio 2018: #Inter Primavera, Parma Primavera, Juventus Primavera e Fiorentina Primavera. A re la programmazione tv di Rai Sport per le semifinali, con gli orari della diretta sul canale numero 57 del digitale terrestre. L'Inter è riuscita ad avere la meglio sul Genoa ai quarti di finale [Video], dopo una partita più sofferta del previsto. I ...

Torneo di Viareggio 2018 : quarti in tv e orari partite su Rai Sport Video : Venerdì 23 marzo si disputeranno i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2018, una delle competizioni giovanili più importanti dove sono presenti anche le squadre del #Campionato Primavera. A re la programmazione tv di Rai Sport e gli orari delle partite. I risultati degli ottavi di finale [Video] di ieri hanno lasciato in serbo numerosi colpi di scena, tra cui l'eliminazione di Milan e Torino Primavera, battute ai rigori rispettivamente da ...

Torneo di Viareggio - follia dei tifosi della Fiorentina : sasso contro un giocatore dell'Empoli : SCANDICCI - Neppure il fresco ricordo del dramma di Astori, che sembrava aver riportato un clima di pace , è servito a placare gli animi delle tifoserie. A pochi giorni di distanza da Fiorentina-...

Torneo di Viareggio - ottavi : Milan e Torino fuori ai rigori. Kulenovic-Montaperto gol : Juve avanti : Rigori amari, beffardi, senza appello. Torino e Milan, due tra le squadre favorite, salutano la Viareggio Cup agli ottavi di finale, eliminate da Rijeka e Parma dopo aver pareggiato 1-1 nei novanta ...