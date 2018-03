Torino | “Intervento storico” | bimbi salvati Avevano ingerito soda caustica | poi la

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errorebevutoprocurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago malato rimpiazzandolo con lo stomaco rimodellato a tubo e spostato all’altezza del collo. L’intervento tra fine 2017 e inizio 2018 è riuscito e l’ultimo controllo, ieri, ha stabilito che i bambini stanno bene e possono nutrirsi per bocca. L’eccezionale intervento è stato eseguito dall’equipe del professor Renato Romagnoli della Chirurgia Generale 2 universitaria della Città della Salute didiretta dal professor ...