TORINO | ARRESTATO PER TERRORISMO MILITANTE ISIS Video | Elmahdi Halili progettava

Terrorismo - militante Isis arrestato a TORINO"Pensava ai lupi solitari e ai camion-bomba" : Per fermare Elmahdi Halili gli inquirenti hanno "agito immediatamente per eliminare la minaccia: Halili poteva compiere delitti". Nel 2015 era già stato arrestato a Brescia. Nell'inchiesta coinvolti anche italiani convertiti all'Islam

Chi è Halili Elmahdi - il jihadista arrestato a TORINO : Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico. E' questa l'accusa con cui è stato arrestato Halili Elmahdi, 23enne marocchino naturalizzato italiano.

Terrorismo - arrestato a TORINO militante dell'Isis : progettava attacchi con camion : "Siamo intervenuti senza indugio. Abbiamo dovuto agire immediatamente per eliminare questa minaccia: Halili poteva compiere delitti", ha detto il questore di Torino, Francesco Messina. "C'è stata un'...

Terrorismo - militante Isis arrestato a TORINO”Pensava ai lupi solitari e ai camion-bomba” : Terrorismo, militante Isis arrestato a Torino”Pensava ai lupi solitari e ai camion-bomba” Per fermare Elmahdi Halili gli inquirenti hanno “agito immediatamente per eliminare la minaccia: Halili poteva compiere delitti”. Nel 2015 era già stato arrestato a Brescia. Nell’inchiesta coinvolti anche italiani convertiti all’Islam Continua a leggere

Terrorismo TORINO - militante Isis arrestato/ Elmahdi Halili - video ultime notizie : “cercava lupi solitari” : Torino, Terrorismo: arrestato 23enne Isis ultime notizie. video, fermato dopo un blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino, accusato di essere affiliato allo Stato Islamico(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:25:00 GMT)

Terrorismo - militante Isis arrestato a TORINO"Pensava ai camion per gli attentati" : In manette l'italo-marocchino Elmahdi Halili, considerato l'autore del primo testo di propaganda jihadista in italiano. Coinvolti nell'inchiesta anche alcuni italiani convertiti all'Islam, accusati di aver svolto una campagna di radicalizzazione sul web.

Isis - arrestato militante a TORINO. E' ritenuto l'autore del primo documento Daesh in italiano : "Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico". E' l'accusa nei confronti di un italo-marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di un'indagine dell'...

TORINO - terrorismo : arrestato 23enne Isis/ Ultime notizie - blitz in tutta Italia - la vita segreta in provincia : Torino, terrorismo: arrestato 23enne Isis Ultime notizie. Fermato dopo un blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino, accusato di essere affiliato allo Stato Islamico(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:20:00 GMT)

A TORINO è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto propaganda per l’ISIS : Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino, è stato arrestato questa mattina a Torino con l’accusa di avere partecipato all’associazione terroristica dello stato Islamico, o ISIS. In particolare l’indagine dell’antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino sospetta che Halili sia stato l’autore del primo The post A Torino è stato arrestato un italo-marocchino con l’accusa di avere fatto propaganda per l’ISIS appeared first on Il ...

Chi è Halili Elmahdi - il jihadista arrestato a TORINO : 'Lo Stato islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare'. È il titolo del primo testo di propaganda online dell' Isis Halili Elmahdi , il marocchino naturalizzato italiano arrestato stamane dalla ...

Chi è Halili Elmahdi - il jihadista arrestato a TORINO : "Lo Stato islamico, una realtà che ti vorrebbe comunicare". È il titolo del primo testo di propaganda online dell'Isis? redatto interamente in italiano, finito all'attenzione dei nostri 007 tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. Un testo che recava la firma di Halili Elmahdi, il marocchino naturalizzato italiano arrestato stamane dalla Polizia di Torino con l'accusa di partecipazione ...

Rassegna 28.3. TORINO - arrestato Elmahdi Halili - dell'ISIS - autore del primo testo di propaganda in italiano : La Repubblica Sport. Calcio , Sabatini dà l'addio a Suning: un problema in più per il mercato dell'Inter. Capello lascia lo Jiangsu: per stampa cinese è un esonero. La Repubblica Tecnologia. Apple, ...

Arrestato a TORINO italo marocchino militante dell'Isis : Roma, 28 mar. , askanews, La polizia di Torino con il supporto degli uffici di polizia di Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia ha eseguito un´ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Terrorismo : arrestato a TORINO italo-marocchino militante dell'Isis : E' accusato di partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico. Coinvolti nell'inchiesta anche alcuni italiani convertiti all'Islam - Un 23enne marocchino naturalizzato italiano, ...