Torino | arrestato 23enne militante Isis | perquisizioni in tutta Italia

: #antiterrorismo l'arrestato a Torino si faceva portavoce sul web di rivendicazioni, celebrazioni attentati, sermoni… - poliziadistato : #antiterrorismo l'arrestato a Torino si faceva portavoce sul web di rivendicazioni, celebrazioni attentati, sermoni… - poliziadistato : Torino arrestato per partecipazione associazione terroristica Stato Islamico un 23enne marocchino naturalizzato ita… - poliziadistato : #antiterrorismo Torino l'arrestato traduceva messaggi da arabo e inglese in italiano per utilizzarli nella sua atti… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)- È statocon l’accusa di “partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico”, ilElmahdi Halili, considerato l’autore del primo testo di propaganda dell’inno. Il cittadino italo-marocchino è finito in manette per meno della polizia al termine di un’indagine condotta dal nucleo antiterrorismo coordinata dalla procura di. Nell’inchiesta che a portato all’arresto di Halili ci sono altri cittadini di origine straniera e alcunini convertiti all’Islam. L’accusa nei confronti degli indagati è quella di aver portato avanti una campagna di radicalizzazione e proselitismo via Internet. Fin dalle ore dell’alba sono partirenei confronti di soggetti ritenuti vicini all’estremismo islamico: in tutto, sono 13 i decreti di perquisizione scattati in diverse città dello Stivale, da Milano a Napoli, passando anche per ...