Tonya Harding Esce domani il film sulla vita della campionessa di pattinaggio artistico

Margot Robbie è la pattinatrice Tonya Harding dello scandalo su ghiaccio - Foto : Ci sono solo sei donne al mondo che l'hanno fatto. All'epoca della realizzazione del film, due di loro si stavano allenando per le prossime olimpiadi e non potevano rischiare un infortunio. Alla fine ...

Tonya Harding - chi è : storia di una sportiva molto odiata : Riuscita a imporsi in un mondo tormentato, passando dalle botte e gli obblighi cui l'ha costretta una mamma anaffettiva e le follie vissute in un rapporto turbolento con un marito manesco, l'ex ...

Tonya Harding - chi è : storia di una sportiva molto odiata : Il mondo sta riscoprendo Tonya Harding, la donna dalla vita in salita, finita sportivamente con un verdetto dei giudici dopo aver trovato il successo sconfiggendo avversari e stereotipi. Riuscita a imporsi in un mondo tormentato, passando dalle botte e gli obblighi cui l’ha costretta una mamma anaffettiva e le follie vissute in un rapporto turbolento con un marito manesco, l’ex campionessa di pattinaggio su ghiaccio ha sorpreso gli Stati Uniti ...