Tommy e gli altri |  il primo film italiano sul tema dell’autismo

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Come saranno i bambini autistici una volta cresciuti? Quali opportunità riserverà loro la nostra società? Il giornalista e scrittore Gianluca Nicoletti si interroga sul futuro dei ragazzi autistici e lo fa durante un viaggio con suo figlio Tommaso, un lungo viaggio per tutta la penisola in cui incontreranno “gli”, persone adulte con diverse forme di autismo, alle quali non viene riconosciuto il diritto ad una vita sociale, un viaggio racontato nel-documentarioe gliin onda su Paramount Channel – Canale 27 del digitale – lunedì 2 aprile alle 12,10 in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo istituita dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo, promuovere il miglioramento dei servizi e contrastare l’isolamento e le discriminazioni di cui ancora sono vittime le ...