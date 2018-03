Tiziana Panella | età | altezza | marito | compagno e figlia Vita privata e tutto quello

caffeinamagazine

: RT @JohnHorsemoon: #Tagadala7 sembra l'ufficio stampa del #PD. Del resto, Tiziana Panella è stata assessore di quel partito in un ente loca… - RobertoPer1964 : RT @JohnHorsemoon: #Tagadala7 sembra l'ufficio stampa del #PD. Del resto, Tiziana Panella è stata assessore di quel partito in un ente loca… - marise325 : RT @JohnHorsemoon: #Tagadala7 sembra l'ufficio stampa del #PD. Del resto, Tiziana Panella è stata assessore di quel partito in un ente loca… - AnnaMariaCastel : RT @JohnHorsemoon: #Tagadala7 sembra l'ufficio stampa del #PD. Del resto, Tiziana Panella è stata assessore di quel partito in un ente loca… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018)è una giornalista e conduttrice tv apprezzatissima dal pubblico per bravura e bellezza. È nata il 24 aprile 1968, quindi è del segno del Toro, a San Paolo Bel Sito, un comune nell’entroterra napoletano, ma è cresciuta a San Nicola La Strada, vicino Caserta. Ha un fratello e una sorella e tra le donne del giornalismo che ammira ci sono Lili Gruber e Oriana Fallaci. Ma pochi, forse pochissimi sanno che in realtànon è il suo vero nome. All’anagrafe è registrata come Emerenziana, ma i suoi genitori, si legge in rete, l’hanno sempre chiamata. A proposito di notizie che circolano in rete, le sue misure, quindie peso, risultano introvabili. Mistero, quindi. Laha cominciato giovanissima la sua carriera: a 18 anni vince un premio letterario organizzato dal settimanale L’Espresso e, poco dopo inizia a collaborare ...