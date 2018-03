Tim | sì al voto sui sei consiglieri Elliott

Camere - Napolitano : “Il voto ha bocciato l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti dagli ulTimi governi” : Il voto del 4 marzo ha “mostrato quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza”. Un giudizio politico che porta in calce la firma di Giorgio Napolitano. Aprendo la Seduta di Palazzo Madama e inaugurando di fatto la XVIII legislatura, il presidente emerito della Repubblica ha pronunciato la parola definitiva sul modo in cui il Partito Democratico si è ...

Governo : Padoan vede soluzione in prossime setTimane - no nuovo voto per ora : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan vede una soluzione alla situazione politica italiana «nelle prossime settimane» e non ritiene probabile un nuovo voto, non «per ora». Lo ha detto a Bloomberg Tv in un'...

Influenze sul voto in Usa e Regno Unito : "Ora Zuckerberg deve tesTimoniare" : Lo scandalo si allarga e punta dritto all'amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg. Il giorno dopo la clamorosa inchiesta del New York Times e del Guardian, che ha dimostrato come i dati ...

Voto - a due setTimane dalle elezioni manca ancora la proclamazione degli eletti : La difficoltà dei conteggi prevista dalla nuova legge ha scoraggiato molti presidenti di seggio, che non si sono presi la responsabilità di fare i calcoli ma hanno inviato le schede alle Corti d'appello

Putin verso il quarto e ulTimo mandato. Domani il voto. Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della Federazione Russa per le ... : Simona Rossotti Una carriera politica in ascesa la sua, che a soli 18 anni è diventata assessore del piccolo comune di Perlo , 122 abitanti, , poi sindaco a 23 anni. Nel 2004 è stata nominata ...

Molti nemici - molti voti. Vladimir Putin usa lo scontro con la Gran Bretagna per l'ulTima spinta prima del voto : molti nemici, molti voti. Perché quei nemici di oltre confine alimentano l'orgoglio patriottico, rafforzano la narrazione di una Russia attaccata perché temuta, e offrono altri argomenti alla propaganda nazionalista su cui "zar Vladimir" ha costruito il suo trionfo annunciato alle elezioni presidenziali di domenica. La "guerra diplomatica" con il Regno Unito caratterizza la vigilia del voto, apre le prime pagine dei giornali, ...

A due setTimane dal voto M5S e Lega crescono ancora nei sondaggi. La rilevazione di Demos per Repubblica : A quasi due settimane dal 4 marzo Movimento 5 Stelle e Lega, i due vincitori delle elezioni politiche, crescono ancora nei consensi. Lo riporta un sondaggio di Demos per Repubblica, come raccontato da Ilvo Diamanti.Le stime di voto, anzitutto, riproducono e accentuano il profilo dei protagonisti. I vincitori si rafforzano. Gli sconfitti cedono ancora. Il M5s sale fino a sfiorare il 34%. Mentre la Lega supera il 18%. Ottiene il 18,2% e raggiunge ...

"Lega-M5s ulTima arma prima di tornare al voto". Il leghista Giancarlo Giorgetti continua a trattare con gli alleati : "Allearsi con i 5 Stelle per la legge elettorale? Sarebbe l'estrema ratio prima di disperarsi". Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. "Sarebbe l'ultima ratio, l'ultima arma prima della disperazione" ha spiegato il leghista che sta conducendo le trattative per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato."II centrodestra andrà al governo. Con la perseveranza e la pazienza ...

Beppe Picciolo - S. F.-ME - : 'A distanza di oltre una setTimana dal voto nazionale - nonostante l'esaltante risultato messinese di Sicilia ... : ... voglio tranquillizzare i nostri amici e, soprattutto, avvisare le cassandre che Sicilia Futura gode di ottima salute politica ed è un gruppo coeso ricco di valori, contenuti ed energie'! 'Un gruppo ...

Spread sotto controllo e Borsa positiva : così i mercati hanno passato indenni una setTimana dal voto italiano : MILANO - 'Wait and see', osservare e attendere gli sviluppi per poi prendere le eventuali contromisure. Con questo atteggiamento i mercati finanziari hanno trattato l'Italia all'indomani del voto del ...

Tim - parte la caccia al voto dei soci : Cinzia Meoni Mai come questa volta a decidere la sorte di Telecom Italia saranno gli oltre 480mila azionisti, in gran parte individuali, iscritti nel libro soci dell'ex monopolista. Il gruppo tlc ha ...

DOPO IL VOTO/ Ansia - paura e tristezza : i senTimenti vincenti sui social hanno battuto i sondaggisti : I social network avevano rivelato ben prima del VOTO le intenzioni degli elettori italiani, che hanno trovato conferma nel risultato elettorale. MARIO MORCELLINI