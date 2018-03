TIM risponde alla delibera AGCM con un modesto ritocco delle offerte

Ariana Grande risponde a un fan vitTIMa di bullismo con un messaggio privato : “Impara ad amarti” : Non capita spesso che le star rispondano a richieste dirette dei loro fan e quando questo accade l'evento è talmente raro da diventare una notizia, come nel caso di un idolo dei teenagers come Ariana Grande. La cantante di Dangerous Woman, lo scorso anno assurta all'onore delle cronache anche per il terribile attentato terroristico che ha fatto 22 vittime al termine del suo concerto a Manchester, è stata contattata in privato da un fan su ...

TIM - al cda il piano di Genish per rispondere alle critiche di Elliott : MILANO - Telecom Italia , segui in Borsa , debole a Piazza Affari nel giorno del cda che discute dell'avanzata del fondo Elliott nel capitale e della sua richiesta di sostituire sei consiglieri, cui ...

”Sei single?”. Stefano De Martino confessa. La domanda di Alessia Marcuzzi a bruciapelo. Lui dopo mesi di silenzi sulla sua vita senTIMentale - risponde. Applausi in studio : Fidanzato o single? Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sì sono detti addio il gossip non ha mai smesso di indagare sulla vita sentimentale del ballerino di Amici di Maria De Filippi. Mentre la showgirl ha trovato l’amore in Andrea Iannone, l’inviato dell’Isola dei famosi si dichiara single. A differenza di quanto riportano le indiscrezioni, che lo vogliono legato dalla fashion blogger Gilda D’Ambrosio da circa sei mesi, ...

Hawking - l'uomo che guardando l'Universo ha tentato di rispondere alle domande ulTIMe : ... l'uomo non si è accontentato di osservare gli eventi come non connessi e inesplicabili; anzi, l'uomo ha bramato la comprensione di un ordine alla base di tutto il mondo. Oggi desideriamo ancora ...

Latina - la moglie di Capasso si è svegliata : Risponde agli sTIMoli : Dopo una settimana, Antonietta Gargiulo ha aperto gli occhi. La donna ferita dal marito Luigi Capasso, che prima di suicidarsi ha ucciso le loro figlie di 7 e 13 anni, si è risvegliata dalla sedazione a cui è stata sottoposta dal 28 febbraio scorso, quando è stata colpita da tre proiettili sparati dal marito.Antonietta Gargiulo, ricoverata nel reparto di terapia intensiva del San Camillo di Roma, Risponde ora agli stimoli uditivi ma la ...

Eva Henger - canna-gate/ Video - Francesco Monte risponde alle ulTIMe accuse (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger non ha pace: l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 riceve una risposta al vetriolo da Francesco Monte e Naike Rivelli. Il Video di Domenica Live.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:10:00 GMT)

UlTIMo a Sanremo 2019 tra i Campioni? Il vincitore delle Nuove Proposte risponde : Ultimo a Sanremo 2019 nella categoria dei Campioni? Il vincitore della categoria delle Nuove Proposte del 68° Festival della canzone italiana ha preso parte ad uno speciale Radio Italia Live, in onda giovedì 22 febbraio sui canali radio e video di Radio Italia. Intervistato, Ultimo ha raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2018 e il trionfo con il brano Il ballo delle incertezze. Ad Ultimo è stato chiesto anche se pensa di ...

TIM risponde all'Antitrust : estranea a qualsiasi comportamento anticompetitivo : Teleborsa, - Avvio di sessione all'insegna della debolezza per Telecom Italia , che cede a Piazza Affari mezzo punto percentuale in un mercato prevalentemente negativo. Ieri la telecom company è stata ...

TIM risponde all'Antitrust : "estranea a qualsiasi comportamento anticompetitivo" : Avvio di sessione all'insegna della debolezza per Telecom Italia , che cede a Piazza Affari mezzo punto percentuale in un mercato prevalentemente negativo. Ieri la telecom company è stata al centro ...

Crotone-Atalanta 1-1 : Mandragora TIMbra il vantaggio - Palomino risponde : TORINO - Partita spenta per 80 minuti, poi la luce. Allo stadio Ezio Scida Crotone e Atalanta si dividono la posta in palio: finisce 1-1, con un prato ai limiti della praticabilità. Mandragora la ...

Jessica - il tranviere non risponde al gip. "Molestata già una setTIMana prima" - andò via da quella casa ma poi tornò : Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di aver ucciso due giorni fa in via Brioschi, a Milano, la 19enne Jessica Valentina Faoro e di aver cercato di bruciarne il corpo, ha deciso di...

Milano - Jessica aveva chiamato il 112 una setTIMana prima : “Mi ha molestata”. Il tranviere non risponde al gip : Non ha risposto alle domande del gip Anna Calabi, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo a San Vittore, Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di aver ucciso due giorni fa la 19enne Jessica Valentina Faoro e di aver cercato di bruciarne il corpo. L’uomo non ha risposto nemmeno alle domande del pm Cristina Roveda, che era andata nell’appartamento di via Brioschi, teatro dell’omicidio. Una settimana prima di ...

"iPhone X non fa rispondere alle telefonate". L'osservazione del Financial TIMes : Possibile che l'iPhone X non riesca a rispondere alle telefonate? Il dubbio lo solleva il Financial Times che riporta quanto scrivono centinaia di clienti della Apple sui forum in rete. Secondo quanto riferisce il quotidiano finanziario, a molti utenti dell'iPhone X capita che, quando ricevono una telefonata, lo smartphone squilli, ma sullo schermo il tasto per rispondere compaia solo dopo sei, otto a volte una decina di secondi trascorsi i ...

La tesTIMonianza di due genitori : "Aiuto mamma - il treno sta deragliando. Ora non risponde più" : "mamma, aiuto, il treno sta uscendo dai binari" sono le ultime parole di una ragazza a bordo del treno deragliato a Pioltello. La madre è subito corsa sul luogo dell'incidente insieme al marito. "Era spaventata ora non risponde più al telefono quella che viaggiava con lei è uscita, mia figlia ancora no".Il treno delle ferrovie trenord è deragliato alle 7 tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio ...