THE RIVER WILD - IL FIUME DELLA PAURA Su Iris il film con Meryl Streep oggi | 28 marzo

RemoTHEred Tormented FaTHErs : il survival horror arriverà anche su Nintendo Switch : Remothered Tormented Fathers, il survival horror di Darril Arts, diretto da Chris Darril e sviluppato dal team italiano Stormind Games ha debuttato da poco su Steam e, a quanto pare, il titolo approderà anche su Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, Il sito giapponese Game Watch, dopo aver visto il titolo alla GDC questa settimana, ha confermato che una versione per Nintendo Switch è in sviluppo.Per chi non lo sapesse, Remothered: ...

Hellblade Senua's Sacrifice : l'action adventure di Ninja THEory arriverà su Xbox One : Della possibile versione Xbox One di Hellblade Senua's Sacrifice se ne era già parlato quando il titolo fu nuovamente classificato in Australia con il tag "multipiattaforma", ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo che Ninja Theory ha ufficialmente annunciato che il suo action-adventure arriverà finalmente sull'ammiraglia di Microsoft.L'attesa non sarà molto molto lunga, in quanto il gioco verrà lanciato l'11 aprile. Supporterà l'HDR su Xbox ...

THE Banner Saga 3 approderà su Switch in estate - i primi due episodi della serie arriveranno a breve : Conosciuto per il suo avvincente mix di strategia, gioco di ruolo e un ambiente lussureggiante ispirato alla mitologia nordica, The Banner Saga 3 è destinato a chiudere l'acclamata trilogia entro la fine dell'anno, e ora i possessori di Nintendo Switch potranno sperimentare anche gli altri titoli della serie nei prossimi mesi in una volta sola.Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato che The Banner Saga 3 arriverà su ...

Ufficiali le date dei finali di stagione di Arrow 6 - THE Flash 4 - Riverdale 2 e le altre serie THE CW : la programmazione completa : Anche per quest'anno il momento che tutti odiano sta per arrivare: The CW ha reso note le date dei finali di stagione delle sue serie a cominciare proprio da Arrow 6, The Flash 4 e Riverdale 2 e lasciando da parte quelle che prenderanno il via in primavera, ovvero The Originals e Supergirl 3 (che tornerà dopo la pausa). Gli intensi mesi in compagnia delle serie tv più amate stanno per terminare e mentre la programmazione italiana inizia ...

THE RIVER of Life - il corso di cinema emozionale conquista Anzio e Nettuno : Tutto sulla base della geografia delle emozioni ovvero su un una scienza…bi-direzionale. Essa infatti, da un lato indaga l'anima dei luoghi, attraverso la percezione emozionale e sinestetica degli ...

THE Swords of Ditto : l'action RPG arriverà in aprile per PS4 e PC : The Swords of Ditto è un action RPG sviluppato da One Bit Beyond, e ora sappiamo finalmente che verrà lanciato sul mercato, in formato digitale, il 24 aprile per PC e PlayStation 4, riporta Gematsu.In The Swords of Ditto vivremo un'avventura unica per ogni eroe della leggenda sull'incessante lotta contro il malvagio Mormo. Il gioco offre un mondo immaginario denso di pericoli, meccaniche co-op, battaglie epiche e una vasto numero di ...

THE Last of Us Part 2 arriverà quest'anno? : Come segnala Segmentnext, sembra che l'attesissimo The Last of Us Part 2 arriverà quest'anno, secondo la pagina ufficiale Facebook di PlayStation Sweden. Il post comparso sulla pagina menziona una manciata di giochi in uscita quest'anno e la lista include proprio il nuovo episodio del titolo targato Naughty Dog. The Last of Us Part 2 è stato annunciato un paio di anni fa e da poco vi abbiamo proposto il nostro articolo contenente tutte le ...

BeTHEsda : THE Elder Scrolls 6 arriverà dopo la conclusione dei lavori su altri due grandi titoli : Saranno sicuramente tantissimi i giocatori e fan della famosa serie di The Elder Scrolls in attesa di un nuovo episodio dopo l'apprezzatissimo ed epico Skyrim. Ma, a quanto pare, questa attesa è destinata a prolungarsi.Le ultime notizie su The Elder Scrolls 6 risalgono allo scorso mese, quando alcune indiscrezioni parlavano del gioco in uscita nel 2019 per console e PC. Ora è il VP della divisione marketing di Bethesda, Pete Hines, a intervenire ...