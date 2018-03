The C64 Mini | torna il mitico Commodore 64 | il computer che tra il 1982 e il 1993 stregò

ilfattoquotidiano

: RT @TheGamesMachine: The C64 Mini: un tuffo nel passato di Commodore | Speciale Chi meglio di un fan di Commodore come il nostro Paolone pe… - tmb666 : RT @TheGamesMachine: The C64 Mini: un tuffo nel passato di Commodore | Speciale Chi meglio di un fan di Commodore come il nostro Paolone pe… - IO_Dan_ : RT @Multiplayerit: La recensione del The C64 Mini: torna il mitico Commodore 64! - Multiplayerit : La recensione del The C64 Mini: torna il mitico Commodore 64! -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Oggi ci sono le generazioni Ready Player One e64. Il mondo ha scelto di dividersi, c’è chi come Steven Spielberg vive guardando in là, con gli occhi pieni di futuro e la mente già in una realtà virtuale e quelli invece come Paul Andrews che galoppano la nostalgia e amano i videogiochi retrò e la polvere. Così il passatista – Andrews – ruba al regista/futurista – Spielberg – il segreto del viaggio nel tempo e domani catapulterà tutti indietro di 35 anni fino al 1983 quando il64 diventava anche in Italia il compagno di gioco preferito al pari del pallone da calcio. Il salto nel passato avverrà con la presentazione del nuovo “The C64”, una fedelissima riproduzione dell’homeche ha rivoluzionato per sempre il concetto di videogioco. Se oggi è il giorno del futuro e della realtà virtuale, con le sale strapiene per l’uscita del nuovo ...