Blastingnews

: Test invalsi 2018: terze medie alla prova dal 4 al 21 aprile - ricercaloit : Test invalsi 2018: terze medie alla prova dal 4 al 21 aprile - alastarte : RT @MicGovernatori: I test #invalsi sono utili anche per classificare i genitori: quelli che li boicottano sono i coglioni. - andreabanchelli : RT @MicGovernatori: I test #invalsi sono utili anche per classificare i genitori: quelli che li boicottano sono i coglioni. -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Pubblicate sul sito del MIUR le simulazioni dei, che per lesi svolgeranno tra il 4 e il 21. Si tratta delle simulazioni delle seguenti materie: matematica, italiano e una lingua straniera. Da segnalare che da quest' anno alcune novita'. hanno portato ad alcune modifiche del, vediamo quali. Novita'Ecco qui di to le novita' salienti per idi terza media: Da quest’ anno si aggiunge aidi italiano e matematica anche quello delle lingue straniere, per i più l’inglese: i livelli, tuttavia, non dovrebbero essere dei più difficili, si tratta dei livelli A1 e A2, e contemplano ascolto, lettura e grammatica; Isi svolgeranno al computer, è probabile che avranno una struttura più sintetica e schematica rispetto agli altri anni; si tratta di quarantacinque domande per materia da rispondere nel tempo ...