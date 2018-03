huffingtonpost

: Tesla affonda a Wall Street per l'indagine Usa sull'incidente mortale del Model X - HuffPostItalia : Tesla affonda a Wall Street per l'indagine Usa sull'incidente mortale del Model X -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Giornata nera perche, dopo il tonfo di ieri, è arrivata anche oggi a perdere oltre l'8%. A pesare l'aperta dal National Transportation Safety Boardche una settimana fa in California ha coinvolto il suv elettricoX incendiatosi dopo uno scontro, uccidendo il conducente.La California Highway Patrol ha riferito che un uomo di 38 anni è morto venerdì dopo che la suaX del 2017 si è scontrata con una barriera autostradale nei pressi della città di Mountain View, secondo il San Jose Mercury News. Il veicolo ha preso fuoco prima che altre due auto in avvicinamento lo colpissero. Il Consiglio nazionale per la sicurezza dei trasporti ha dichiarato che due investigatori hanno iniziato un'sul campo. "Non è chiaro se il sistema di controllo automatico fosse attivo al momento dello ...