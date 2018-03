Terrorismo | scoperta rete di propaganda dell' Isis in Italia

Blastingnews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Nelle ultime ore il ministro’Interno Marco Minniti ha lanciato l’allarme: “Non è mai stata così forte come ora la minacciaa jihad in. Così, mentre l’allerta per ilè scattata in tutta Europa negli ultimi giorni, nel nostro Paese si registrano una serie di operazioni volte a smantellare le nascenti organizzazioni di supporto all’. Dopo l’inchiesta di Foggia sul presidente’associazione “Al Dawa”, scoperto a indottrinare i piccoli che seguivano le sue lezioni di religione, incitandoli a “sgozzare i miscredenti”, una nuova indaginea Procura di Torino, che ha impegnato anche le forze’ordine di Milano, Napoli, Bergamo, Modena e Reggio Emilia, ha portato all’arresto di un 23enne marocchino naturalizzatono. Un fenomeno in crescita inSi tratta Elmahdi Halili, ritenuto un personaggio fondamentale nel processo di radicalizzazione e ...