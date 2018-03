Terrorismo | polizia arresta 23enne italomarocchino | Fa parte dell' Isis

Terrorismo : Polizia arresta lettone segnalato dall'Fbi : Sequestrato nel suo appartamento materiale per confezionare ordigni esplosivi e armi il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di un estremista islamico - Un ...

Terrorismo - polizia arresta un lettone a Viterbo : “Segnalato da Fbi. In casa aveva materiale per costruire ordigni esplosivi” : Inneggiava all’estremista islamico autore della strage di New York e in casa aveva materiale per confezionare ordigni esplosivi. Un cittadino italiano di origine lettone è stato arrestato dall’AntiTerrorismo a Viterbo. L’indagine nei confronti del 24enne è nata da una segnalazione del Fbi: il giovane aveva postato sui social media una serie di apprezzamenti nei confronti di Saipov Sayfullo, l’estremista islamico che il 31 ...

Esplosione a Leicester - almeno quattro morti. La polizia : "Non è Terrorismo" : almeno quattro morti e sei feriti: questo il bilancio, ancora temporaneo, dell'Esplosione avvenuta ieri a Leicester. La polizia, che sta indagando sulle cause, ha però escluso che possa...

Belgio : operazione di polizia a Forest - 'uomo armato'. Sindaco - blitz polizia non legato a Terrorismo : Imponente operazione di polizia in corso a Forest, nella regione di Bruxelles. Il Sindaco indica la presenza di un uomo armato. Lo riferiscono i media belgi. Nella zona sono presenti anche cecchini. E'...

Roma Drone Awards 2018 - premio alla Polizia di Stato per i voli anti-Terrorismo : La conferenza inaugurale e la cerimonia di premiazione saranno trasmesse in streaming video su www.RomaDrone.it . Roma Drone Awards 2018 Riceveranno i 'Roma Drone Awards 2018' anche due strutture ...

Scontri ai cortei antirazzisti - il sindaco di Piacenza : "Vergogna" | Mazzetti (Ugl polizia) a Tgcom24 : "Servono leggi contro il Terrorismo da piazza"" : Barbieri: "Individuare subito i responsabili". Il segretario generale del sindacato della Polizia di Stato, Mazzetti, rincara la dose: "Sulle forze dell'ordine si scaricano tensioni che la politica non sa risolvere"

Anversa - esplode pizzeria italiana Almeno 14 feriti - 5 sono gravi Per la polizia non sarebbe Terrorismo : Si e' aggravato in Belgio il bilancio ancora provvisorio dell'esplosione di un ristorante italiano ad Anversa. Secondo l'ultimo aggiornamento della polizia i feriti sono 14 Segui su affaritaliani.it