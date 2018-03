Terrorismo | perquisizioni in tutta Italia | arrestato a Torino militante italo-marocchino

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : perquisizioni da Napoli al Nord Italia : 'Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico'. È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di un'indagine dell'...

Terrorismo - arrestato militante dell'Isis a Torino. Perquisizioni in tutta Italia : Elmahdi Halili, 23enne, è considerato autore del primo testo di propaganda dell'Isis in Italia. Perquisizioni in tutta Italia. Coinvolti anche Italiani convertiti

