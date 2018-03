Terrorismo islamico | in manette l' ideologo dell' Isis in Italia Perquisizioni

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia Terrorismo » Arrestato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

Terrorismo - arrestato egiziano a Foggia per legami con l’Isis : dava lezioni di religione ai bambini nel centro islamico : E’ stato incastrato dai contenuti che pubblicava online, dove esaltava l’Isis. Un egiziano con cittadinanza italiana di 58 anni è stato arrestato a Foggia nell’ambito dell’indagine ‘Bad Teacher’ finalizzata al contrasto del Terrorismo internazionale di matrice islamica. Presidente dell’associazione e centro islamico “Al Dawa”, che si trova nella città pugliese, teneva lezioni di religione ai bambini . In totale ...

Terrorismo islamico : colombiana può essere espulsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...