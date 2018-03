Terrorismo | arrestato 23enne a Torino | studiava attacchi con camion

TORINO - ARRESTATO PER Terrorismo MILITANTE ISIS/ Video - Elmahdi Halili progettava attentati con camion : TORINO, TERRORISMO: ARRESTATO 23enne ISIS ultime notizie. Video, fermato dopo blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino: cercava lupi solitari e progettava attacchi col camion(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:47:00 GMT)

Terrorismo - militante Isis arrestato a Torino"Pensava ai lupi solitari e ai camion-bomba" : Per fermare Elmahdi Halili gli inquirenti hanno "agito immediatamente per eliminare la minaccia: Halili poteva compiere delitti". Nel 2015 era già stato arrestato a Brescia. Nell'inchiesta coinvolti anche italiani convertiti all'Islam

Terrorismo - militante Isis arrestato a Torino"Pensava ai camion per gli attentati" : In manette l'italo-marocchino Elmahdi Halili, considerato l'autore del primo testo di propaganda jihadista in italiano. Coinvolti nell'inchiesta anche alcuni italiani convertiti all'Islam, accusati di aver svolto una campagna di radicalizzazione sul web.

Terrorismo : perquisizioni in tutta Italia - arrestato a Torino militante italo-marocchino “ideologo” dell’Isis : Terrorismo: perquisizioni in tutta Italia, arrestato a Torino militante italo-marocchino “ideologo” dell’Isis In manette l’italo-marocchino Elmahdi Halili, considerato l’autore del primo testo di propaganda jihadista in Italiano. Coinvolti nell’inchiesta anche alcuni Italiani convertiti all’Islam, accusati di aver svolto una campagna di radicalizzazione sul web. Continua a leggere

Terrorismo : perquisizioni in tutta Italia - arrestato a Torino militante italo-marocchino "ideologo" dell'Isis : In manette l'italo-marocchino Elmahdi Halili, considerato l'autore del primo testo di propaganda jihadista in Italiano. Coinvolti nell'inchiesta anche alcuni Italiani convertiti all'Islam, accusati di aver svolto una campagna di radicalizzazione sul web.