Terrorismo | 23enne italo marocchino arrestato a Torino “Fa parte di Isis” | era stato

: 'Terrorismo, arrestato militante dell'ISIS a Torino. Perquisizioni in tutta Italia. Un 23enne si è radicalizzato su… - AntiBaizuo : 'Terrorismo, arrestato militante dell'ISIS a Torino. Perquisizioni in tutta Italia. Un 23enne si è radicalizzato su… - gianlucasberna : RT @notiveri: #Terrorismo, a #Torino arrestato l’autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano: In manette un 23enne italo-mar… - discoradioIT : #terrorismo: un 23enne marocchino naturalizzato italiano, Halili Elmahdi, è stato arrestato a #Torino con l'accusa… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) È ritenuto autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano. Era un personaggio noto agli investigatori dell’Antiperché tre anni fa aveva patteggiato una condanna a due anni per istigazione a delinquere con finalità diper la pubblicazione sul web di una serie di documenti dell’Isis. Da allora Elmahdi Halil, 23 anni,, era diventato oggetto di indagine e oggi èdalla polizia per “cipazione all’associazione terroristica delloIslamico”. Nei confronti di Halili il gip del tribunale diha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine dell’indagine della Digos torinese, con il supporto del Servizio per il contrasto dell’estremismo e delesterno dell’Ucigos. L’accusa ipotizzata nei è di aver svolto una campagna di radicalizzazione e proselitismo ...