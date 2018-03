“Terrificante!” Sono sulle nostre mani Questa immagine ti sconvolge e non vuoi

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) “Lavati le!”, questo ritornello chiunque lo ha sentito milioni di volte. Saggezza popolare, ma anche verità scientifica. Anche quando ci sembrano pulita in realtà lenascondono un mondo di ‘vita’ che a vederlo da vicino non ci lascia proprio indifferenti. Tasha Sturm, microbiologa e mamma di un bambino di otto anni, ha deciso dimostrare che le mamme non sbagliano mai. Dopo aver preso l’impronta dellana del suo bimbo per prelevare i batteri, li ha messi in incubazione per un paio di giorni, consentendogli di svilupparsi. Il risultato del suo esperimento è stato pubblicato su Microbe World, sito dell’American Society of Microbiology specializzato nell’ospitare foto della realtà microscopica che ci circonda. Nelle immagini i germi, diversi per forma, colore e dimensione, ridisegnano la mano del piccolo e “sbocciano” come se fossero fiori. ...