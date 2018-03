Terremoto - scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Treviso - : L'epicentro del sisma è stato registrato dall'INGV alle 9.36 della mattina a nord di Possagno, in Veneto

Terremoto Treviso : scossa avvertita anche in provincia di Belluno e Vicenza [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Lusernetta. Scossa di Terremoto scuote le Valli : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica (Ingv) nel Pinerolese. L’evento

Scossa di Terremoto a Lusernetta : avvertita anche in provincia di Cuneo : Scossa di terremoto di media entità, ma avvertita anche dalla popolazione, magnitudo 3.0, in provincia di Torino pochi minuti fa: il sisma, registrato alle ore 15.29 ha avuto come epicentro Lusernetta,...

Lieve scossa di Terremoto nell'entroterra Forlivese : Approfondimenti Trema la terra: scossa di terremoto avvertita in tutta la Romagna 5 marzo 2018 Torna a tremare la terra nell'entroterra Forlivese. Gli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e ...

Torino - scossa di Terremoto nel Pinerolese : magnitudo 3.0 in Val Pellice : Paura in Piemonte per una scossa di terremoto che ha fatto tremare il suolo tra Torino e Cuneo alle 15:29 di oggi, 27 marzo, con epicentro al confine tra Italia e Francia, sulle Alpi. Al momento non si segnalano danni.Continua a leggere

Lieve scossa di Terremoto a Lusernetta : Oggi, martedì 27 marzo, alle 15,29 nel Pinerolese è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3. L'epicentro è stato localizzato a due km a sud di Lusernetta, in val Pellice. La rilevazione ...

Terremoto - scossa al confine Italia-Francia : paura in Piemonte tra Torino e Cuneo - epicentro tra Torre Pellice e Pinerolo : 1/7 ...

Terremoto nel Centro Italia - scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia : La terra ha tremato al confine tra Umbria e Marche, la scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia - : La rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 00:43 del 27 marzo. L'epicentro a 6 chilometri da Serravalle di Chienti

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia : Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia La rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 00:43 del 27 marzo. L'epicentro a 6 chilometri da Serravalle di Chienti Parole chiave: Macerata ...

Terremoto Centro Italia : scossa avvertita tra Umbria e Marche [MAPPE e DATI INGV] : 1/8 ...

Terremoto - scossa magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata a 00:43 tra le province di Macerata e Perugia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ...

Nocera Umbra. Scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 : La terra ha tremato tra Umbria e Marche. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata a 00:43