Terremoto di magnitudo 3 0 a nord di Possagno | in provincia di Treviso

Torino - scossa di Terremoto nel Pinerolese : magnitudo 3.0 in Val Pellice : Paura in Piemonte per una scossa di terremoto che ha fatto tremare il suolo tra Torino e Cuneo alle 15:29 di oggi, 27 marzo, con epicentro al confine tra Italia e Francia, sulle Alpi. Al momento non si segnalano danni.Continua a leggere

Terremoto nel Centro Italia - scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia : La terra ha tremato al confine tra Umbria e Marche, la scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia - : La rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 00:43 del 27 marzo. L'epicentro a 6 chilometri da Serravalle di Chienti

Terremoto - scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia : Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia La rilevazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 00:43 del 27 marzo. L'epicentro a 6 chilometri da Serravalle di Chienti Parole chiave: Macerata ...

Terremoto - scossa magnitudo 3.4 tra Macerata e Perugia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata a 00:43 tra le province di Macerata e Perugia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ...

Nocera Umbra. Scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 : La terra ha tremato tra Umbria e Marche. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata a 00:43

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 11:50:58 ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto al largo dell'Indonesia - magnitudo 6.4 : allarme tsunami : Un Terremoto valutato dall'Usgs americano in magnitudo di 6.4, ha colpito in mare al largo dell'Indonesia, dov'è stato diramato un allarme tsunami.

Scossa di Terremoto magnitudo 6 in Indonesia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in Indonesia alle 10:58:12 ad una profondità di 164 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 in Indonesia sembra essere il primo su Meteo Web.

Macerata - Terremoto all’alba : scossa di magnitudo 3 : L'evento sismico nelle zone già pesantemente colpite dai terremoti del Centro Italia. La scossa avvertita dalla popolazione ma non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Rassegna 25.3. Terremoto magnitudo 3.0 in Centro Italia - torna la paura : Repubblica Sport . F1, Vettel beffa Hamilton e vince il Gp d'Australia. Sorpasso con la virtual safety car, poi duello per mezza gara. Lewis secondo, poi Raikkonen conclude il podio. Eurosport. ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche : Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche La scossa intorno alle 5:33 del mattino con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Ieri una scossa in Puglia Parole chiave: ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.0 nelle Marche - : La scossa intorno alle 5:33 del mattino con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Ieri una scossa in Puglia

Puglia - Terremoto magnitudo 3.7. Paura per le trivellazioni : “Colpa dell’air-gun”. L’Ingv : “Esclusa qualsiasi correlazione” : Un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro al largo di Brindisi, all’altezza di Ostuni, ha svegliato i pugliesi mezz’ora dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato. Nessuna conseguenza, se non quella di scatenare la psicosi, diffusa sui social network, di una possibile correlazione tra il sisma e le trivellazioni nel mar Adriatico. Un’ipotesi scartata invece da Alessandro Amato, geologo e sismologo dell’Istituto nazionale di geofisica e ...