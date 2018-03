Telecom - la rete nella sfida tra Elliott e Vivendi : fibra ottica Man mano che si avvicina l’assemblea decisiva degli azionisti di Telecom, si scoprono le carte del fondo Elliott contro la trazione Vivendi. La finanziaria statunitense ha lanciato un’offensiva al gruppo francese e la resa dei conti è attesa il 24 aprile. Nel frattempo Elliott cerca sponde in Italia. E ha bussato anche alla porta di Cassa depositi e prestiti. Argomento: la rete in fibra ottica. Cassa depositi e prestiti, la società ...

Telecom/ L'ultima mossa per salvare la rete dallo scontro Vivendi-Elliott : TELECOM Italia si prepara ad affrontare un'assemblea in cui verrà a galla lo scontro tra Vivendi e il fondo Elliott. Sarebbe bene che la rete venisse scorporata. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:58:00 GMT)TELECOM/ Lo scontro Vivendi-Elliott e la chance per il Governo italiano, di P. AnnoniTASSE/ Il teorema di Trump: ecco perché l'Italia diventerà un paese più povero, di C. Foster

Fibra - nel dubbio di un governo ostile Telecom accelera i suoi piani per la rete : L’esito del voto non cambia i piani in casa Telecom Italia. Ma mette un freno allo sviluppo della Fibra rinviando ancora la rivoluzione digitale del Paese. Nella prima giornata utile dopo le elezioni, il gruppo controllato dalla francese Vivendi ha annunciato la separazione della rete dalle attività di servizi telefonici con la creazione di una società ad hoc controllata al 100% da Telecom. Il tema è da tempo sul tavolo, ma ha subìto ...

Scorporo della rete - manager e nodo dividendi. Genish svela la nuova strategia di Telecom : Appuntamento cruciale con il mercato, oggi, per la digiTim - la Tim in formato digitale - di Amos Genish. L'amministratore delegato chiamato da Vincent Bolloré a risollevare i destini della Telecom ...

E Di Maio in cerca di voti vuole nazionalizzare la rete di Telecom Italia : Il Movimento 5 Stelle auspica la nazionalizzazione della rete Telecom che deve confluire in una società a controllo pubblico. Lo dice a Radiocor il candidato Premier del movimento Luigi Di Maio. Peccato che portar via la rete a Telecom significa azzerare il valore della società stessa visto che l'asset vale circa 15 miliardi ossia la sua capitalizzazione in Borsa. Ma c'è anche un altro problema: la rete, un bene prezioso, deve ...

Telecom - lo spinoff della rete? Il primo passo per la MediaCom Gli interessi di Berlusconi e Bollorè : Il debito Telecom, la separazione della rete e il destino della compagnia fra gli appetiti del mercato. Ecco quali sono gli interessi di Silvio Berlusconi e di Vincent Bollorè Segui su affaritaliani.it

Telecom separa la rete e vola in Borsa : Telecom in rialzo del 5,9% in Piazza Affari dopo l'incontro tra l'ad Amos Genish e il ministro dello sviluppo Carlo Calenda per esaminare la proposta di separazione della rete, già presentata all'...

Telecom ITALIA/ La Grande coalizione pronta per la vendita della rete : Amos Genish ha incontrato il ministro dello Sviluppo economico Calenda. Tim è pronta a scorporare la rete telefonica. Ma dovrà anche venderla, spiega ZACCHEO(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 08:39:00 GMT)TELECOM ITALIA/ La vera partita sulla rete di cui non si parla, di ZaccheoTELECOM ITALIA/ Tre nuove preoccupazioni sulla strategia di Vivendi, di S. Wise

Rete Telecom - ora è la stessa Tim a preparare la separazione del gestore da infrastruttura. Decisione dopo il voto : Torna d’attualità la separazione della Rete telefonica dal gestore Tim con la creazione di una società ad hoc controllata dall’ex monopolista. A proporla è stata la stessa telecom in un incontro al ministero dello Sviluppo economico con un progetto che piace al ministro Carlo Calenda. Ma la partita non è affatto in discesa e rischia di essere condizionata dal risultato delle prossime elezioni. Non a caso il piano verrà presentato al ...

Telecom accelera nel finale. Presentata al Mise proposta separazione rete : Teleborsa, - Allunga il passo a Piazza Affari Telecom Italia , mostrando un aumento del 6,08%, dopo la presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico , Mise, di una bozza del piano di separazione ...

Telecom - la rete in una società Così Bollorè ricuce con Roma Cosa faranno ora i francesi di Vivendi : Una soluzione che è la sintesi-frutto della moral suasion di Palazzo Chigi (il duo Gentiloni-Calenda interfacciandosi con Giuseppe Recchi nei mesi scorsi si è speso non poco) e della volontà dei francesi di Vivendi di ricucire con il mondo politico dopo gli strappi dell'ex amministratore delegato Flavio Cattaneo. Una configurazione che Amos Genish Segui su affaritaliani.it

