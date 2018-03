Tech USA | crollo di Amazon e Tesla a Wall Street

Tecnologia Cloud - Tech edge si espande in Usa acquistando NIMBL : ... dall'altro la sharing economy per quanto riguarda il mondo dei consumatori'. Con l'operazione di acquisto di NIMBL , Techedge estende la scala delle proprie attività in Nord America, cosa che ...

Dopo 500 anni gli scienziati hanno scoperto la causa più probabile dello sterminio degli AzTechi : Quindici milioni di morti in cinque anni, circa l'80% della popolazione. A partire dal 1545 gli Aztechi, civiltà messicana, furono quasi sterminati da un'epidemia chiamata nella loro lingua "cocoliztli". Ma per 500 anni gli scienziati non hanno mai conosciuto la vera causa dello sterminio, provocato in breve tempo da febbre alta, mal di testa e sanguinamenti dagli occhi, dal naso e dalla bocca.Ora una delle più gravi epidemie della ...